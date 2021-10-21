Звідки гроші? Українців перевірять на відповідність їх статків офіційним доходам

Голова податкового комітету Ради розповів, кого можуть торкнутися перевірки

Якщо кількість майна та заощаджень громадянина України перевищує встановлені законом про податкову амністію показники, людині варто легалізувати свої статки, інакше в неї можуть запитати: «Звідки в тебе ці гроші?». Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

«Якщо людина в цьому випадку покаже декларацію про добровільну амністію, більше жодних питань до неї нема», – пояснив політичний діяч.

Депутат уточнив, що у подальшому влада планує поцікавитися рівнем статків громадян.

«Це називається «непрямі методи податкового контролю». І відповідний законопроект розробляється Кабінетом міністрів. Ми побачимо, про що йдеться, але ці напрямі методи податкового контролю, вони застосовуються у багатьох країнах світу, у Сполучених Штатах», – уточнив Гетманцев.

Він додав, що йдеться не про переслідування, а про право держави з’ясувати, звідки людина отримала доходи на придбання коштовного майна.

За словами народного обранця, у випадку, якщо громадянин не зможе пояснити походження доходів, держава зобов’яже його сплатити податок на різницю між статками, що не підлягають амністії, та реальним обсягом витрат на придбання коштовного майна. Щодо переліку майна, яке потраплятиме у поле зору держави, депутат передбачив, що до нього, імовірно, увійдуть транспортні засоби, квартири та «дорогі речі», не уточнивши, які саме.

Також народний обранець нагадав, що згідно із законом «Про податкову амністію» автоматично підлягають амністії статки у розмірі 400 тис. грн на людину, будинок площею 240 квадратних метрів, квартира площею 120 квадратних метрів те земельні ділянки в межах безоплатної приватизації.

Нагадаємо, перші звіти добровільного декларування доходів, яке почало діяти в Україні з 1 вересня 2021 року, надійшли не від великого бізнесу, а від заробітчан.

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