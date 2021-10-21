Піховшек гордився б Лещенком

Лещенко тепер захищає Офіс президента і партію влади

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К посту Мирославы я могу добавить лишь одну деталь. «Бывший журналист», который теперь защищает власть от медиа, – это Сергій Лещенко.

Сергей записал видео, в котором обвинил «Зворотний вiдлiк» в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали «слуг», но они стали навязывать нам свой «стоп-лист». Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы.

Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился.

Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги.

И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?

Джерело: Блог Павла Казаріна

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