  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Казарін
рус
    Думки вголос

    Піховшек гордився б Лещенком

    Лещенко демонструє небачену відданість владі - Піховшек гордився б Лещенком
    Лещенко демонструє небачену відданість владі

    Лещенко тепер захищає Офіс президента і партію влади

    Мовою оригіналу

    К посту Мирославы я могу добавить лишь одну деталь. «Бывший журналист», который теперь защищает власть от медиа, – это Сергій Лещенко.

    Сергей записал видео, в котором обвинил «Зворотний вiдлiк» в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали «слуг», но они стали навязывать нам свой «стоп-лист». Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы.

    Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился.

    Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги.

    И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?

    Джерело: Блог Павла Казаріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Сергій Лещенко ЗМІ цензура Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Піховшек гордився б Лещенком