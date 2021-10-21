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    Компанія Трампа оголосила про створення нової соцмережі

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    Трампа оголосив про створення нової соцмережі - Компанія Трампа оголосила про створення нової соцмережі
    Трампа оголосив про створення нової соцмережі
    Фото: AP

    Трамп заявив, що створив нову соцмережу для протистояння тиранії «високих технологій»

    Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group створила нову соціальну мережу, яка стане «суперником ліберальних ЗМІ». Про це йдеться в заяві компанії.

    Трамп заявив, що створив нову соцмережу для протистояння тиранії «високих технологій».

    «Ми живемо в світі, де у «Талібану» величезна присутність в Twitter, а вашого улюбленого американського президента змушують замовкнути», – сказав він.

    У заяві компанії йдеться, що соцмережа буде суперником компаній з Силіконової долини, які змушують мовчати опозиційні голоси в Америці.

    Раніше повідомлялося, що Трамп не змирився з блокуванням власних акаунтів в найбільших соціальних мережах і подав до суду на компанію Facebook, Twitter і Google, а також їх керівників. Політик упевнений, що IT-гіганти порушили його право на свободу слова.

    Акаунти колишнього президента США в соціальних мережах були заблоковані після штурму Капітолію 6 січня поточного року. Тоді його прихильники увірвалися в будівлю американського конгресу, щоб перешкодити процедурі затвердження результатів президентських виборів, на яких переміг суперник Трампа демократ Джо Байден.

    Теги: ЗМІ США Twitter
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    Компанія Трампа оголосила про створення нової соцмережі