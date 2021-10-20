У Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19

Центр вакцинації від Covid-19 буде працювати в пленарні тижні

Комітет Верховної Ради пропонує встановити в приміщенні парламенту центр вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування в Facebook.

«На засіданні Комітету депутати переглянули попереднє рішення щодо Постанови № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню Covid-19», якою пропонується на період карантину встановити додаткові умови допуску до адмінбудівель парламенту для народних депутатів, працівників і відвідувачів парламенту, представників ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, надати апарату Ради доручення не пізніше 15 листопада забезпечити обладнання постів охорони, через які буде здійснюватися допуск осіб до адмінбудівлі, відповідними технічними засобами для виконання умов допуску, передбачених постановою № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню Covid-19».

Таким чином комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування пропонує:

надати Верховній Раді доручення забезпечити обладнання постів охорони, які здійснюють пропуск в адміністративні будівлі;

розташувати в приміщенні Верховної Ради центр вакцинації від Covid-19, який буде працювати в пленарні тижні.

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