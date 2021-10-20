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    У Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19

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    У Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19

    Центр вакцинації від Covid-19 буде працювати в пленарні тижні

    Комітет Верховної Ради пропонує встановити в приміщенні парламенту центр вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування в Facebook.

    «На засіданні Комітету депутати переглянули попереднє рішення щодо Постанови № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню Covid-19», якою пропонується на період карантину встановити додаткові умови допуску до адмінбудівель парламенту для народних депутатів, працівників і відвідувачів парламенту, представників ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, надати апарату Ради доручення не пізніше 15 листопада забезпечити обладнання постів охорони, через які буде здійснюватися допуск осіб до адмінбудівлі, відповідними технічними засобами для виконання умов допуску, передбачених постановою № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню Covid-19».

    Таким чином комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування пропонує:

    • надати Верховній Раді доручення забезпечити обладнання постів охорони, які здійснюють пропуск в адміністративні будівлі;
    • розташувати в приміщенні Верховної Ради центр вакцинації від Covid-19, який буде працювати в пленарні тижні.

    Нагадаємо, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, у Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

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    Теги: ЗМІ Facebook вакцинація страхування коронавірус
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    У Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19