Закон про олігархів. Ексглава СБУ розтлумачив таємний план Банкової

Наливайченко вважає, що влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа

Закон про олігархів допоможе владі встановити контроль над приватними телеканалами, – Наливайченко

Закон про олігархів потрібен владі для того, щоб встановити контроль над приватними телеканалами, як це прояснилося на прикладі тиску Офісу президента на суспільне телебачення UA:Перший.

Про це йдеться в колонці народного депутата, секретаря Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентина Наливайченка на сайті агентства «Інтерфакс-Україна».

«Останні кільки місяців на Заході все частіше висловлюють тривогу наступом на свободу слова в Україні. Ці побоювання значно посилися після так званого проєкту закону про олігархів. Європейські дипломати й експерти в один голос попередили про наміри влади під прикриттям цього закону відібрати у великого бізнесу їхні телеканали. І тим самим зруйнувати плюралізм думок і нав’язати цензуру», – йдеться в статті.

По суті, за словами Наливайченка, влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа.

«Але якщо телеканали українських олігархів колективний Захід не готовий відкрито захищати, то настільки зухвалий наступ Офісу президента на суспільне мовлення, яке фінансується з нашого бюджету та за рахунок західних грошей, без жорсткої реакції точно не залишиться», – додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати й експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

20 жовтня журналісти суспільного телеканалу UA:Перший звинуватили Офіс президента в тиску на редакційну політику. Президент Володимир Зеленський назвав ці звинувачення «хайпом».