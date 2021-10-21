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    Наливайченко вважає, що влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа - Закон про олігархів. Ексглава СБУ розтлумачив таємний план Банкової
    Наливайченко вважає, що влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа

    Закон про олігархів допоможе владі встановити контроль над приватними телеканалами, – Наливайченко

    Закон про олігархів потрібен владі для того, щоб встановити контроль над приватними телеканалами, як це прояснилося на прикладі тиску Офісу президента на суспільне телебачення UA:Перший.

    Про це йдеться в колонці народного депутата, секретаря Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентина Наливайченка на сайті агентства «Інтерфакс-Україна».

    «Останні кільки місяців на Заході все частіше висловлюють тривогу наступом на свободу слова в Україні. Ці побоювання значно посилися після так званого проєкту закону про олігархів. Європейські дипломати й експерти в один голос попередили про наміри влади під прикриттям цього закону відібрати у великого бізнесу їхні телеканали. І тим самим зруйнувати плюралізм думок і нав’язати цензуру», – йдеться в статті.

    По суті, за словами Наливайченка, влада намагається повторити в Україні російську тоталітарну модель контролю над медіа.

    «Але якщо телеканали українських олігархів колективний Захід не готовий відкрито захищати, то настільки зухвалий наступ Офісу президента на суспільне мовлення, яке фінансується з нашого бюджету та за рахунок західних грошей, без жорсткої реакції точно не залишиться», – додав нардеп.

    Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

    Західні дипломати й експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

    20 жовтня журналісти суспільного телеканалу UA:Перший звинуватили Офіс президента в тиску на редакційну політику. Президент Володимир Зеленський назвав ці звинувачення «хайпом».

    Теги: ЗМІ телебачення Верховна Рада СБУ Володимир Зеленський Офіс президента Валентин Наливайченко
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    Закон про олігархів. Ексглава СБУ розтлумачив таємний план Банкової