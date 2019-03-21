Українці не проголосують за чесного політика, адже йому доведеться сказати нам гірку правду

Ми шукаємо в бюлетенях тих, хто готовий брехати нам щодо діагнозу. Поганий спосіб вибирати лікаря. Ще гірший - політика

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Украина – страна с кристально чистой совестью. Никто ни в чем не виноват. Виноват другой.

У нас никогда не появится своего Черчилля. Мы сожрем любого, кто пообещает нам кровь, пот и слезы. Потому что искренне уверены, что этого не заслужили. Мы верим в собственную богоизбранность, исключительность и в то, что заслуживаем лучшего. И не особенно интересуемся, за чей именно счет.

Закон развития довольно прост. Ты инвестируешь в себя, учишься новому и начинаешь стоить дороже. Но это происходит только если ты готов расти. А если ты себя переоцениваешь, если живешь с ощущением недооцененного актива, то никакого стимула развиваться у тебя нет. Наоборот – ждешь того, что все остальные будут тебя догонять, пока ты стоишь на месте.

Это про нас. Мы вознесли себя на нравственный пьедестал, откуда свысока смотрим на всех остальных.

Мы привыкли переоценивать. Себя, свою ценность и свои возможности. Привыкли недооценивать – обстоятельства, масштабы проблем и величину вызовов. Мы надели на себя бронежилет обиды – и видим в зеркале нимб. И воспринимаем себя как лот на аукционе, за который политики должны предложить наивысшую цену. Брать готовы тарифами, зарплатами и раскулачиванием.

Мы возненавидим любого, кто скажет нам правду. Что мы – провинциальная страна восточной Европы. Что нам лишь предстоит доказать миру свою ценность и значимость. Что мы не обречены ни на какую победу. Что наши зарплаты – лишь отражение того, какую прибавочную стоимость каждый способен создать. И если наш труд стоит дешево – то претензии лучше предъявлять самим себе.

Мы не хотим думать о том, что правила игры в стране созданы нами. Что это мы позволили приватизировать страну финансовым кланам. Что это мы выезжаем на встречку, не уступаем дорогу скорой и голосуем за проходимцев. Каждый живет в комфорте непричастности, а главным дефицитом остается ответственность. Каждая капля убеждена, что не виновата в потопе.

Мы не проголосуем за порядочного лишь потому, что ему придется сказать нам правду. Которую мы никогда не захотим признавать. Потому что это лишит нас права на белое пальто. А потому ищем в бюллетенях тех, кто готов врать нам по поводу диагноза.

Плохой способ выбирать доктора. Еще худший – политика.

Джерело: Блог Павла Казаріна

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