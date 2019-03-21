Волкер сподівається, що після виборів в Україні РФ почне звільняти полонених



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Спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер

«Росіяни чітко заявили, що вони не звільнять моряків, до того моменту, як пройдуть президентські вибори в Україні», - підкреслив Волкер

Спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер висловив сподівання, що російська сторона почне звільняти українських заручників і полонених вже після виборів президента України.

Про це він сказав в кулуарах конференції «Підтримка вільного демократичного розвитку України», яка пройшла в середу в Конгресі США.

«Ми проводимо прямі дискусії з росіянами, так само як і наші європейські союзники», - відповів він на запитання про те, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні в процесі звільнення заручників з російського полону.

Водночас Волкер акцентував увагу, зокрема, на українських моряках, яких Росія захопила в полон разом з трьома кораблями в листопаді минулого року.

«Росіяни чітко заявили, що вони не звільнять моряків, яких вони ув'язнили, до того моменту, як пройдуть президентські вибори в Україні», - підкреслив представник американського уряду.

За його словами, той факт, що цих людей Росія тримає, фактично, в заручниках, засмучує і турбує.

«Ми, звичайно, сподіваємося, що як тільки (в Україні – ред.) пройдуть президентські вибори, росіяни дійсно звільнять їх по можливості якомога скоріше», - зауважив Волкер.

Він додав, що це також могло би створити можливості для подальшого діалогу з росіянами для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, 19 березня військовополоненого українського моряка Василя Сороку, пораненого під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці, прооперували в Москві.

Джерело: Укрінформ