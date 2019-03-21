Президентські вибори: ЦВК зареєструвала вже 1820 міжнародних спостерігачів



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Президентські вибори: ЦВК зареєструвала вже 1820 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 693 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав під час чергових виборів Президента України 31 березня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«ЦВК зареєструвала 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах президента України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ЦВК зареєструвала 20 спостерігачів від Комітету «За відкриту демократію», шість – від Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, п’ять – від Чеської Республіки, два– від Королівства Бельгія.

Таким чином, станом на 20 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 1820 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 12 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

19 березня повідомлялося, що ЦВК зареєструвала на вибори президента 1127 спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

Раніше член Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька повідомила, що ЦВК прогнозує безпрецедентну кількість спостерігачів на виборах президента.

Нагадаємо, ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів президента.