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    СБУ прикрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів

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    <p>Інтернет-агітатори отримували за свою роботу матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, що внесені до санкційного списку</p> - СБУ прикрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів

    Інтернет-агітатори отримували за свою роботу матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, що внесені до санкційного списку

    Фото: Прес-центр СБУ

    Учасники мережі поширювали в регіональних та загальнодержавному сегментах мережі Інтернет матеріали із ознаками сепаратистського змісту

    Служба безпеки України фіксує активізацію спецслужб РФ із втручання у виборчі процеси в Україні через використання соціальних мереж для маніпулятивного впливу на електоральні настрої українських користувачів мережі Інтернет.

    Про це 21 березня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Фахівці СБУ зафіксували, що з кінця 2018 року напрямки інформаційного впливу з боку російських «кураторів» змістилися у площину масового поширення тенденційної інформації щодо неможливості проведення в Україні чесних виборів президента, а також розпалювання міжконфесійної ворожнечі на тлі отримання українською церквою Томосу. Разом із тим російські спецслужби продовжують використовувати вектор розповсюдження пропагандистських матеріалів антидержавного змісту», - зазначили в СБУ.

    Повідомляється, що співробітники СБУ, зокрема, припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, до складу якої входило четверо мешканців Миколаєва та четверо одеситів. Учасники мережі поширювали в регіональних та загальнодержавному сегментах мережі Інтернет матеріали із ознаками сепаратистського змісту, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні напередодні та під час президентських виборів у країні.

    «За кураторства російської сторони зловмисники поширювали у соцмережі «Вконтакте» через спільноти антиукраїнського спрямування, «News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт», «Республика новороссия антимайдан» інформаційні матеріали з ознаками закликів до зміни меж державного кордону України. Учасники мережі отримували за свою роботу матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, що внесені до санкційного списку та відповідно заборонені в Україні, зокрема «Золотая корона» та «Webmoney», - зазначили в СБУ.

    Служба безпеки України звернулася до українських користувачів Інтернету з проханням бути уважними та у разі отримання від невідомих осіб пропозицій щодо поширення в соцмережах інформації антиукраїнського спрямування повідомляти на гарячу лінію СБУ.

    Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ попередили ввезення до України антиукраїнської друкованої продукції.

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