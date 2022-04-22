Рашисти запустили чергову брехню про волонтерів

Уся допомога від союзників відслідковується

Я так розумію російська ІПСО з приводу «зброя яку передали союзники, лежить на складах», почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.

Перше. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажують те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.

Друге. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують

Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.

Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими боєприпасами. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу – дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.

Третє. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.

Четверте. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.

П'яте. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.

На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив «NLAW» по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.

Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.

Шосте. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачу Муженка.

Сьоме. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за Другу світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими.

Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось загубить, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.

Джерело: блог Романа Доніка

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