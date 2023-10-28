Росія переживає найкращі часи. І ось чому

Це народ який завжди жив одним днем

А давайте без фанфаронства, та завищених сподівань? Ну от реально.

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Росія зараз з точку зору більшості її населення переживає свої найкращі часи. Я зараз не про економіку, не про демократію, не про якісь обмеження або санкції. І навіть не про правлячий, та прогресивний клас. Не про молодь. І звісно не про бізнес еліти.

Я про звичайного росіянина, яких переважна більшість на величезній мало пристосованій для цивілізованого життя території. У них, насправді все дуже і дуже добре. У них з'явилися сенси в житті, про які можна говорити. Вони знову відчувають себе народом «асвабадітєлєм». А ще в цього народа, з'явилися гроші. Багато грошей. Небачено багато. Це і зарплати військових і гробові і виплати за поранення. А ще дешеві кредити. А ще купа соціальних програм по списанню боргів та «підтримці» які стали доступні через війну. А ще нестача фахівців та зниження рівня конкурентності на ринку праці. Байдуже що об'єктивно стало гірше, що в містах десь впала якість життя. Вони відчувають себе краще. І байдуже їм насправді, що це все робиться вбиваючи свої сусідів. І байдуже на мораль та етичність.

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Селища які були депресивними чорними дірками, бухають тижнями «в чорну голову» на гробові виплати. Інваліди після поранень, на деякий час стають зірками яких всі люблять, бо в них є пойло й гроші.

Це народ який завжди жив одним днем. Завжди. І в більшості своїй, цей день був хєровий. А зараз в більшості своїй, в їх уяві, цей день гарний. Не важливо що в ковбасі стало на 50% менше м’яса. Важливо що її стало більше. Це завжди так працювало в цій державі.

Ця війна в середньому по палаті, дала їм те, чого в них ніколи не було при їх житті – сенс життя.

Ця війна в середньому по палаті збагатило (хоча і не надовго) певні версти населення.

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Більшість росіян відчули переваги війни морально. Бо завжди було погано, але зараз є мета і сенс. І дешеві гроші.

Путін, шмутін, не важливо хто. Помер, чи живий, здоровий чи хворий, не важливо. Середньостатистичний росіянин має прямі вигоди від війни. Навіть якщо це тільки в його уяві.