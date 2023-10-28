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Роман Донік фронтовий волонтер

Росія переживає найкращі часи. І ось чому

glavcom.ua
Замість сорому, рядові росіяни відчувають піднесення
фото з відкритих джерел

Це народ який завжди жив одним днем

А давайте без фанфаронства, та завищених сподівань? Ну от реально.

Росія зараз з точку зору більшості її населення переживає свої найкращі часи. Я зараз не про економіку, не про демократію, не про якісь обмеження або санкції. І навіть не про правлячий, та прогресивний клас. Не про молодь. І звісно не про бізнес еліти.

Я про звичайного росіянина, яких переважна більшість на величезній мало пристосованій для цивілізованого життя території. У них, насправді все дуже і дуже добре. У них з'явилися сенси в житті, про які можна говорити. Вони знову відчувають себе народом «асвабадітєлєм». А ще в цього народа, з'явилися гроші. Багато грошей. Небачено багато. Це і зарплати військових і гробові і виплати за поранення. А ще дешеві кредити. А ще купа соціальних програм по списанню боргів та «підтримці» які стали доступні через війну. А ще нестача фахівців та зниження рівня конкурентності на ринку праці. Байдуже що об'єктивно стало гірше, що в містах десь впала якість життя. Вони відчувають себе краще. І байдуже їм насправді, що це все робиться вбиваючи свої сусідів. І байдуже на мораль та етичність.

Селища які були депресивними чорними дірками, бухають тижнями «в чорну голову» на гробові виплати. Інваліди після поранень, на деякий час стають зірками яких всі люблять, бо в них є пойло й гроші.

Це народ який завжди жив одним днем. Завжди. І в більшості своїй, цей день був хєровий. А зараз в більшості своїй, в їх уяві, цей день гарний. Не важливо що в ковбасі стало на 50% менше м’яса. Важливо що її стало більше. Це завжди так працювало в цій державі.

Ця війна в середньому по палаті, дала їм те, чого в них ніколи не було при їх житті – сенс життя.

Ця війна в середньому по палаті збагатило (хоча і не надовго) певні версти населення.

Більшість росіян відчули переваги війни морально. Бо завжди було погано, але зараз є мета і сенс. І дешеві гроші.

Путін, шмутін, не важливо хто. Помер, чи живий, здоровий чи хворий, не важливо. Середньостатистичний росіянин має прямі вигоди від війни. Навіть якщо це тільки в його уяві.

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Джерело
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Теги: росія війна росіяни

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Роман Донік

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