Чому Путін програє: росіянин показав співвітчизникам дві карти

Гітлер за два місяці війни проти СРСР досяг значно більшого, ніж Путін проти України - і все одно програв. Така ж доля чекає і на кремлівського тирана

Рашистська Росія повторить долю нацистської Німеччини

Російська армія за два місяці війни досягла значного меншого, ніж німецька під час нападу на Радянський Союз. Про експерт Московського Центру Карнегі, один із найвідоміших фінансових менеджерів РФ Андрій Мовчан написав на Facebook.

Мовчан порівняв дві карти – радянських територій, захоплених гітлерівською армією на 22 серпня 1941 року, та українських регіонів, окупованих путінською армією станом на 22 квітня 2022 року – натякнувши, що результат рашистів серйозно поступається нацистським успіхам.

До того ж, нагадав росіянин, Німеччина на той момент воювала уже два роки, одночасно воюючи із Великою Британією, утримуючи окуповану Францію і майже половину Європи. У СРСР, додав Мовчан, було більше танків і літаків, удвічі більше населення. Невдовзі після цього німецькі війська оточили велике угруповання радянських військ під Києвом і в цілому просунулися на 500-1000 км на схід.

Росіяни ж воюють лише з Україною, маючи населення у 3,5 рази більше, набагато більше літаків і танків, маючи крилаті ракети, яких не має українська армія.

«З початку обох «спецоперацій» минула приблизно однакова кількість часу. Обидва агресори налаштовані серйозно – рівняють із землею міста, бомблять мирних жителів, розоряють захоплені селища та вбивають за найменшої незгоди»,в – порівняв путінську Росію та гітлерівську Німеччину росіянин.

Майбутнє першої карти відоме – зло було повалене, агресор заплатив сповна. Порівнюючи військові успіхи рашистів із нацистськими перемогами, Мовчан заявив: «Ми не знаємо майбутнього другої карти, але вже починаємо здогадуватися».

Нагадаємо, учора, 21 квітня, президент США Джо Байден упевнено заявив – Росія ніколи не зможе окупувати Україну.

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