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Роман Донік фронтовий волонтер

Не знецінюйте подвиг українських військових

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

Всі накручені та всі знервовані. Цього і добиваються російські іпсошники

У військових всього світу є певні однакові правила. Оцінювати рішення прийняті військовими командирами під час бойових, дії військових на полі бою можуть лише люди чия кваліфікація та досвід не менші ніж у тих кого вони оцінюють. Та за наявності всієї інформації.

Якщо коротко, то оцінувати може тільки той, хто має певну освіту, досвід, знання про ситуацію та всю інформацію. Не якісь там Жданови і Світани, прости господи, а люди які знають, вміють і робили те саме що зараз робить об'єкт обговорення. Всі інше це бісова белетристика.

Або довіряєм ЗСУ або ні. Якщо довіряємо – допомагаємо і підтримуємо. Якщо не довіряємо – закриваємо роти, ідемо та робим краще. В танки, в ББМ, в піхоту. Третій варіант – розганяти російські іпсошні історії, то не про Україну. Війни з переважаючими силами противника без втрат особового складу не буває. Війни без втрат техніки не буває.

Не знецінюйте подвиг людей які зараз йдуть вмирати заради того, щоб ви тут могли на дивані клавіатуру терзати.

Два тижні тому ми залишали Бахмут, а зараз вже не подобається як починається наступ.

З чого всі ці «фахівці» взяли що ми вже перемогли? Звідки вже така хоробрість в оцінках дій про які ні знань ні досвіду? Бо росіяни нав'язали тезу про пошкоджену техніку? А хто з вас має повну картину по техніці яку ми втрачали на початку? І під час минулих контрнаступів?

Про розвідку боєм яку не так провели чи не провели та сучасну техніку яка зазнала ушкоджень і частково знищена, взагалі якийсь окремий вид сатанізму.

Всі накручені та всі знервовані. Цього і добиваються російські іпсошники. Тримайте себе в руках. Не допомагайте ворогу. Будь ласка. Потім буде соромно. Якщо не про**емо те «потім» допомагаючи ворогу деморалізувати і суспільство і військових.

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Джерело
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Теги: війна інформаційна війна українці військові

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Роман Донік

Не знецінюйте подвиг українських військових
Не знецінюйте подвиг українських військових
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