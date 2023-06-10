Не знецінюйте подвиг українських військових

Всі накручені та всі знервовані. Цього і добиваються російські іпсошники

У військових всього світу є певні однакові правила. Оцінювати рішення прийняті військовими командирами під час бойових, дії військових на полі бою можуть лише люди чия кваліфікація та досвід не менші ніж у тих кого вони оцінюють. Та за наявності всієї інформації.

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Якщо коротко, то оцінувати може тільки той, хто має певну освіту, досвід, знання про ситуацію та всю інформацію. Не якісь там Жданови і Світани, прости господи, а люди які знають, вміють і робили те саме що зараз робить об'єкт обговорення. Всі інше це бісова белетристика.

Або довіряєм ЗСУ або ні. Якщо довіряємо – допомагаємо і підтримуємо. Якщо не довіряємо – закриваємо роти, ідемо та робим краще. В танки, в ББМ, в піхоту. Третій варіант – розганяти російські іпсошні історії, то не про Україну. Війни з переважаючими силами противника без втрат особового складу не буває. Війни без втрат техніки не буває.

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Не знецінюйте подвиг людей які зараз йдуть вмирати заради того, щоб ви тут могли на дивані клавіатуру терзати.

Два тижні тому ми залишали Бахмут, а зараз вже не подобається як починається наступ.

З чого всі ці «фахівці» взяли що ми вже перемогли? Звідки вже така хоробрість в оцінках дій про які ні знань ні досвіду? Бо росіяни нав'язали тезу про пошкоджену техніку? А хто з вас має повну картину по техніці яку ми втрачали на початку? І під час минулих контрнаступів?

Про розвідку боєм яку не так провели чи не провели та сучасну техніку яка зазнала ушкоджень і частково знищена, взагалі якийсь окремий вид сатанізму.

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Всі накручені та всі знервовані. Цього і добиваються російські іпсошники. Тримайте себе в руках. Не допомагайте ворогу. Будь ласка. Потім буде соромно. Якщо не про**емо те «потім» допомагаючи ворогу деморалізувати і суспільство і військових.