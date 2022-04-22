Санкції вдарили по торгових центрах Росії: апокаліптичні фото

Порожні коридори і крамниці у торгівельних центрів - такою є санкційна реальність у нинішній Росії

Торгівельні центри у російській провінції майже втратили покупців після запроваджених Заходом санкцій

Жителі російських міст перестали ходити у супермаркети та торгівельні центри. Про це пише «Комсомольська правда».

У одному із найбільших міст РФ, Самарі, спорожніли головні міські торгівельні центри та супермаркети.

Чотири самарські ТЦ виставлені на продаж, оскільки після західних санкцій бренди та ресторани, які орендували у цих торгівельних центрах приміщення, заявили про те, що йдуть з російського ринку.

За словами працівників цих ТЦ, покупці іноді приходять у супермаркети, купуючи продукти, готову їжу чи предмети першої необхідності. «Самі продавці зізнаються, що невеликий потік відвідувачів спостерігається увечері», – пишуть журналісти, відзначаючи, що удень людей у торгівельних центрах міста-мільйонника майже немає.

ЗМІ характеризує ситуацію у самарських ТЦ коротко – «як після апокаліпсису».

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок західних санкцій, запроваджених за вторгнення російських військ на територію України, роботу на території РФ втратять 11 млн осіб. Тільки у столиці країни-агресора без роботи залишаться 200 тисяч москвичів та гастарбайтерів.

А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дефолт у Росії стає питанням тижнів.

Читайте також: Російська економіка йде на дно