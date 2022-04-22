Могла статися ядерна катастрофа: Росія випустила ракети у бік Південноукраїнської АЕС

Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії – над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції (Миколаївська область) 16 квітня пройшли три ворожі ракети. Про це йдеться у пресслужбі НАЕК «Енергоатом».

«Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські ракети, стала Південноукраїнська АЕС. Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три ракети, випущені ймовірно з території білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС», – йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.

«Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань росії з території ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС», – наголосили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.