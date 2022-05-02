Що зараз може нашкодити Україні?

Розслаблені люди дуже вразливі до поганих новин

Слово «важко» від військових, за вісім років, я не чув стільки разів, скільки чую його за останні тижні. Відносини дозволяють не кокєтнічать та не брехати. Сама розповсюджена відповідь з різних локацій фронту: «важко, але...». Але тримаємось, але б'ємося, але даємо п***и, але х** вони вгадали. І десятки різних варіацій. Важко представити як там воно насправді, якщо ці люди кажуть слово «важко».

І на фоні цього вибішує заколисування від офіційних творців контенту. Прямо все так добре в них, що прямо через неділю війна скінчиться на наших умовах. Я просто хочу нагадати, що саме ці люди казали, що ракет, ресурсів та резервів в росіян на три дні залишилось. Це було місяць тому. Навіть більше.

Я просто не знаю, навіщо вкладати в голови посполитим такі настрої? А коли почнуться ще більші складнощі? Думаєте не почнуться? Тоді вас вкусили спікєри. Просто зрозумійте, що ворог прямо зараз, на сьогодні, оперує десятками БТГр резерву. Більше 20-25 це точно. Так, втрати там захмарні. Але це не дуже їх спиняє. І досвід вони набувають. І те що вони тупцюють на місці, та по метру просуваються там де просувають, то не тому що вони тупі та воювати не можуть. А тому що ЗСУ стоїть залізобетонною стіною і ціною надлюдських зусиль стримують ту навалу.

Різниці між «нам дадуть», «нам дають», та навіть «нам передали» та «зброя працює на фронті», це різниця в космічних одиницях. Це прірва. Прірва, яка зараз заповнюється пошкодженими стволами артилерії, та на плечах знесилених бригад, які воюють два місяці кожного дня під артилерійськими та авіаційними ударами.

Я не знаю, навіщо формуються такі настрої, але вони не доведуть до добра. Розслаблені люди дуже вразливі до поганих новин. А вони ще будуть. Бо це війна і воюємо ми не з самим простим ворогом. Не давайте зробити з себе вразливих.

Джерело: блог Романа Доніка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.