Війна в Україні зараз перебуває у вирішальній фазі – екскомандувач армії США

США не ставлять під сумнів, що Україна переможе

Усе, що відбудеться в Україні у наступні 2-3 тижні буде вирішальним для найближчих 2-3 років. Війна в Україні зараз перебуває у вирішальній фазі. Про це розповів колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі єдиного телемарафону.

«Чи вдасться нам доставити групі солдат ті технічні можливості, які їм потрібні, щоб перешкодити нападу. Я думаю за наступні 2-3 тижні ми відчуємо різницю», – сказав Ходжес.

Він додав, що США не ставлять під сумнів, що Україна переможе. «США не сумніваються, що Україна переможе. Це не питання, ми це не ставимо під сумнів. Сполучені Штати та інші друзі України підтримують її. А опір українських солдатів надзвичайний. Я говорю саме про часові рамки. Ленд-ліз є символом, так як він потребує підтримки всього Конгресу», – сказав Ходжес.

Україна як суверенна держава, за словами Ходжеса, має сама вирішувати, що для неї перемога.

«Як на мене, і так думають, на моє переконання, союзники, російські сили мають вийти за межі лінії до 24 лютого, це безпосередня мета. Далі усі українці, яких було депортовано мають бути повернуті додому. По-третє, довготермінова готовність Штатів підтримувати повне відновлення територіальної цілісності України, тобто з Кримом і Донбасом, але це займе довший час. І четверте, не дати Росії можливість далі погрожувати Україні, Грузії та решті країн», – сказав Ходжес.

Говорячи про ситуацію в Придністров’ї, Ходжес сказав, що йдеться про знак відчаю.

«Росія відчуває, що в Україні на неї не чекає успіх, тому хоче створити такий відволікаючий маневр і в зв'язку з цим такий шум з Придністров'ям та Молдовою. Я думаю, що його (Путіна – ред.) задача змусити Україну звертати увагу на той регіон та тривожити союзників на Заході», – сказав Ходжес.

Він додав, що Росія не має спроможності потрапити в Придністров'я та Молдову.

«Для цього їхній флот має зробити щось таке, що він до цього ще не робив. Фактично дійти до Одеси, здійснити там наземну операцію. Поки ми бачимо, що російському флоте не вдалося дістатися до берега, ми знаємо, що сталося з кораблем «Москва» і я вважаю це малоймовірним», – пояснив Ходжес.

Також американський військовий пророкує якесь заворушення у Казахстані. «По-перше, росіянам дуже не сподобалось, що Казахстан відмовився їх підтримувати, не прислав війська і також казахи не збираються проводити парад 9 травня. Скоріш за все, росіяни можуть зробити щось таке, більше як відволікаючий маневр», – розповів Ходжес.

Тим часом Інститут вивчення війни назвав напрямок, куди інтенсивно сунуть рашисти. розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії. До слова, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.