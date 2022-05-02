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    Білорусам вимикають Інтернет, аби не довідалися про пересування рашистів – розвідка

    Білорусам вимикають Інтернет, аби не довідалися про пересування рашистів – розвідка
    фото з відкритих джерел

    Вперше повне та часткове обмеження було зафіксовано 1 квітня

    Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією Білорусі, місцевим мешканцям вимикають Інтернет. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку республіки Білорусь до мережі Інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони білорусі.

    За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.

    Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.

    Нагадаємо, невизнаний світом «президент» Білорусі Олександр Лукашенко несподівано подякував Богові за диктатуру в своїй країні. Раніше Лукашенко розповів байку, як литовці і поляки просять у нього солі.

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    Теги: Білорусь розвідка росія окупанти війна інтернет Україна окупація #stoprussia
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    Білорусам вимикають Інтернет, аби не довідалися про пересування рашистів – розвідка