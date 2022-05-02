Вірменію знову охопили протести, багато затриманих (фото)

У понеділок, 2 травня, у Єревані почалися акції протесту

Новий тиждень у столиці Вірменії Єревані почався з акцій протесту. О 08:30 (за місцевим часом) мітингувальники перекрили кілька вулиць у центрі міста, встановлюють сміттєві баки та лавки. Про це повідомила «Вірменська служба Радіо Свобода».

Зазначається, що вже затримали понад сотню мітингувальників.

Водночас опозиційний віцеспікер парламенту Ішхан Сагателян, що ніч у Єревані пройшла мирно, сутичок не було.

Відомо, що вуличні протести опозиції розпочалися два тижні тому після заяв прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки вимог щодо статусу Нагірного Карабаху. На думку опозиції, вірменський уряд має намір піти на поступки Азербайджану щодо Нагірного Карабаху.

Довідка: Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Нагірний Карабах – це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Нагадаємо, що 30 квітня у Вірменії активісти влаштували незвичайну акцію протесту. Вони почепили на домашніх курей портрети прем'єра країни та випустили птахів у центрі Єревану. Активісти визвольного руху пояснили, що курки – це символ боягузтво чинної влади.



