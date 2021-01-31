Навіщо довибори в парламент, який потрібно розпускати?

Замість розпуску цього складу Верховної Ради й проведення дочасних виборів, людям пропонують обрати... всього-на-всього трьох своїх політиків

Результати місцевих виборів продемонстрували банкрутство «слуг олігархів». Але не економічне (з цим у них якраз усе в порядку), а політичне. Люди вже за перший рік зрозуміли, що гасло «Зробимо їх разом!» – це тільки яскрава обгортка до солодкої, але порожньої обіцянки. Продюсери цієї «геніальної» вистави зуміли використати нетерпимість до старих брехливих політиків, аби привести до влади... нових брехливих політиків. На щастя, українці це швидко збагнули. Саме тому на останніх місцевих виборах в жодному обласному центрі, в жодному великому місті, не (!) обрали головою висуванця, кандидатуру якого «узгодили» в Офісі президента. Більше того. Навіть у рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі (попри зняття «за домовленістю» з перегонів Юрія Вілкула, який був фаворитом виборів) висуванець «слуг олігархів» програв – «ахметівець» поступився кандидату від ОПЗЖ.

Тепер же, замість розпуску цього складу Верховної Ради й проведення дочасних виборів, людям пропонують обрати... всього-на-всього трьох (!) своїх політиків. Саме так! НЕ розпуск цього непрофесійного, олігархічного, «зеленого», парламенту, який є вкрай необхідним! А просто Довибори до ВРУ декількох представників громадян України.

І «зелений» парламент цей не тому, що в його складі є багато випадкових людей (хоч це і так, безумовно). А тому, що олігархи за допомогою вічнозелених доларів сформували контрольовану більшість, яка їм служить. Балом у цьому, як і у більшості попередніх парламентів, править не президент, а саме вони – олігархи. Паразитуючи на кишенях простих українців, утримують своїх «слуг». Після року знущань уряду Шмигаля над українцями, очевидно це стало вже кожному.

Те, що ми розпізнали цей фарс, зрозуміли і в Офісі президента. На Банковій знають, що українці не будуть терпіти ніяких знущань над собою, тому вони спробують «спустити пар», щоб ми не знесли на черговому Майдані чергових «слуг олігархів». Запропонують нам косметичні ротації в Уряді, де «слуг Ахметова» розбавлять «слугами Коломойського». І навіть дозволять (!) обрати трьох представників у парламент на тих округах, де нардепи пішли балотуватись на голів громад, зрозумівши по факту, що чинна Верховна Рада – болото...

Усе це для того, повторююсь, щоб не робити із примусу українців дочасних виборів до парламенту цьогоріч. Більше того, нас знову спробують «розвести як кошенят», як казав покійний Чечетов. Нам знову у різних упакуваннях пропонуватимуть вибрати лакеїв тих, хто звик до «майбахів» й іншого пафосу. Бо олігархи розуміють, що, на жаль, хотіти вигнати їхніх «слуг» і могти вигнати – це різні речі.

Дуже хотів би вірити у спроможність й свідомість наших співгромадян на Донеччині, яка зазнала агресії кремлівських найманців. Сподіваюсь не менше, що на Херсонщині, на межі з окупованим Кримом, українці сьогодні нарешті виберуть не маріонетку олігархів, а власного представника. Однак розумію, що, традиційно, на чолі боротьби за повернення України під контроль українців знов стануть люди з підніжжя Карпат. Напередодні Зіновій Андрійович став головою Надвірної, відтак Прикарпаття отримало шанс кинути виклик олігархату.

Сталося так, що багато часу я прожив в селищі Битків. І близька родина до сих пір живе тут. Дві мої доньки народжені у Надвірній, а швагро працює директором в місцевій школі. І всі вони, і знайомі, і побратими, з якими ми воювали на фронті, питали впродовж останніх місяців: «Чи готовий ти знову кинути виклик олігархічній системі?»

Насправді, тут не питання у моїй готовності. Я – готовий. Коли потрібно було брати відповідальність на себе в парламенті після втечі Януковича, я її взяв. Коли потрібно було захищати Україну зі зброєю в руках, я це зробив. От і сьогодні готовий до боротьби. Питання ж в тому, чи до такої відповідальності готові люди. Важливо, щоб кожна людина, яка піде голосувати 28 березня на дострокових виборах до парламенту, мала відповідь на питання: «А навіщо мені особисто ці вибори?»

Кожен громадянин повинен бути свідомим того, що олігархи відібрали в нас країну. Вже давно влада служить не людям, а лідерам списку Форбс, які на наших стражданнях згрібають для себе статки. Щоразу на виборах нам кидають крихти «із барського столу». Прислужники олігархів скуповують нашу лояльність за три копійки, завдяки чому отримують владу та обкрадають нас з вами знову до нитки. Зокрема на тарифах. У тому числі — на транспортуванні газу, який тут, у Карпатах, видобувають і передають по трубах, які прокладали за свої (!) гроші прості громадяни!

І от ключове. Про що будуть вибори на Прикарпатті? Чи здатні люди повернути країну собі?

Якщо на Донбасі й в Криму українці знають, хто ворог, то в тилу, на жаль – ні. Нам з вами важко збагнути, хто просто ллє в наші вуха солодку брехню, щоби дістатись до влади і заробити на ній, а хто – дійсно, борець за інтереси громади.

Я вважаю, що це треба виправити. І знаю, як. Маємо напрацювати конкретні системні реформи, які унеможливлять подальше паразитування на інтересах громади. Треба винести на розгляд парламенту пакет законопроектів, 226 голосів за які дадуть можливість повернути Україну людям. Йдеться передусім про можливість місцевих громад самим собі обирати не лише депутатів, а й суддів, прокурорів і поліцейських. І відкликати їх в разі неналежного виконання обов‘язків. А також про заборону виведення грошей в офшори і повернення виведених раніше назад в Україну.

Певна річ, що шансів на ухвалення цих рішень в чинному складі Верховної Ради нікчемно мало. Але це наразі і не є головною метою. Найважливіше – це дати можливість кожному чітко побачити, хто в сьогоднішній владі прислуговує олігархам, а хто – реалізовує волю українців.

Після «сигнального голосування» за ці законопроекти сформується природня коаліція здорових політичних сил. І ця коаліція, як сила людей, має знести цей склад парламенту, щоб вже наступний служив не олігархам, а людям. Щоб ми з вами, нарешті втілили необхідні реформи, які зроблять Україну сильною, незалежною, суверенною, обороноздатною та заможною країною, в якій кожен громадянин може самореалізуватися, заробляючи цим на гідне життя своєї сім’ї.

Вочевидь, найбільш спроможним здійснити це буде не той кандидат, якого висуне якась одна партія (навіть якщо вона є лідером рейтингів). І навіть не той, якого висунуть відразу декілька партій. А той, якого висунуть громади Прикарпаття і якого підтримають політичні сили, які послідовно роками служили людям.

Тільки такий кандидат стане справжнім захисником інтересів громади в центральній владі. Тільки такий кандидат зможе дати майбутнє і розвиток цій громаді. Це вже доведено. В Івано-Франківську, наприклад – злагодженою і продуктивною роботою мера Руслана Марцінківа в місті, голови обласної ради Олександра Сича в області та депутатки Оксани Савчук у парламенті.

Вибори на Івано-Франківщині мають стати протистоянням єдиного кандидата від людей єдиному кандидату від олігархів!

Якщо ж так і станеться, я буду готовий стати на вістрі цієї боротьби. Боротьби за повернення України українцям.

Джерело: День

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