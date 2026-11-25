Китай та Індія у 2026 році наростили закупівлі російської нафти до рекордних обсягів. На тлі перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу, тимчасового послаблення американських санкцій та скорочення переробки на російських нафтозаводах Москва отримала додаткові можливості для експорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними аналітичної компанії Vortexa, із початку року до середини листопада морські поставки нафти з російських портів до Китаю та Індії в середньому становили 3,4 млн барелів на добу. Це приблизно на 530 тис. барелів на добу більше, ніж за аналогічний період торік. Важливо, що цей показник включає також казахстанську нафту, яку транспортують через російські порти.

За оцінками двох галузевих джерел Reuters, у 2026 році Китай та Індія разом придбали понад 80% російського експорту сирої нафти. Зростання закупівель відбувалося на тлі дефіциту пропозиції на світовому ринку через війну з Іраном та перебої з постачанням енергоносіїв із Близького Сходу. Від початку конфлікту нафта марки Brent подорожчала майже на третину, що додатково збільшило валютні надходження Москви.

Китай збільшив закупівлі російської нафти на 17%

За даними китайської митної статистики, у січні–жовтні 2026 року постачання російської нафти до Китаю зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,34 млн барелів на добу. Загальну вартість імпортованої сировини оцінюють приблизно у $59,6 млрд.

На Росію припадало близько чверті всього китайського імпорту нафти. Водночас загальні обсяги закупівель сировини Китаєм скоротилися на 15% через зменшення постачань із країн Близького Сходу. Російська нафта частково заповнила нестачу альтернативних ресурсів.

Індія також наростила імпорт

За даними аналітичної компанії Kpler, із січня до початку листопада Індія імпортувала в середньому 1,99 млн барелів російської нафти на добу. Це на 250 тис. барелів більше, ніж за аналогічний період торік. Російська сировина забезпечувала приблизно 38% індійського імпорту нафти.

Додатковим чинником стало тимчасове послаблення американських санкцій. У жовтні президент США Дональд Трамп призупинив застосування частини обмежень, передбачених новим американським законом щодо покупців російських енергоносіїв. Рішення розширило можливості індійських і китайських компаній щодо вибору постачальників та танкерів для перевезення сировини.

Українські удари по НПЗ збільшили доступність нафти для експорту

На зростання російських поставок вплинули й українські атаки на нафтопереробну інфраструктуру. Через пошкодження підприємств Росія змушена скорочувати переробку сировини, частину якої тепер може спрямовувати на зовнішні ринки.

За інформацією Reuters від 18 листопада, українські удари порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів. Для порівняння, ще в середині листопада проблеми фіксували на дев'яти підприємствах.

За оцінками двох галузевих джерел агентства, добова переробка нафти на російських заводах скоротилася приблизно на 45%: із понад 700 тис. тонн наприкінці жовтня до близько 400 тис. тонн. У листопаді середній показник переробки залишався вищим за 500 тис. тонн на добу, однак поступове скорочення виробництва створило додатковий тиск на російську нафтопереробну галузь.

Серед підприємств, роботу яких порушили атаки, Reuters називає заводи в Рязані, Ярославлі, Кіришах та Поволзькому регіоні. Скорочення переробки також посилило проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку пальним.

Нафтові доходи Росії зросли на чверть

Попри проблеми з переробкою та скорочення фізичних обсягів експорту, Росія отримала більше грошей від продажу нафти й нафтопродуктів. За оцінками Київської школи економіки (KSE Institute), у вересні 2026 року такі доходи становили $17,7 млрд. Це на $3,6 млрд, або 25%, більше, ніж у серпні.

Водночас загальні обсяги нафтового експорту майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем і становили 6,5 млн барелів на добу. Однак цей показник був приблизно на 1 млн барелів нижчим, ніж у вересні 2025 року.

Основною причиною збільшення надходжень стало подорожчання нафти на світових ринках через війну на Близькому Сході. Тобто Москва отримала більше грошей не завдяки збільшенню фізичних обсягів продажу, а передусім через вищі ціни.

У KSE Institute прогнозують, що за базовим сценарієм доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів за підсумками 2026 року можуть сягнути $200 млрд. Для порівняння, у 2025 році вони становили $158 млрд.

За альтернативними оцінками аналітиків, за посилення санкційного тиску надходження можуть становити $193 млрд, а за слабшого дотримання обмежень – зрости до $212 млрд. Це прогнозні сценарії, які залежать від світових цін на сировину та ефективності санкцій.

Російська нафта продовжує перевозитися тіньовим флотом

Ще одним інструментом збереження нафтового експорту залишається так званий тіньовий флот – танкери, які використовують для перевезення російської сировини в обхід частини західних обмежень.

За даними KSE Institute, у вересні 2026 року 141 завантажений танкер такого флоту вийшов із російських портів або брав участь у перевалці нафти з одного судна на інше. 94% цих кораблів були старшими за 15 років.

Водночас санкційний тиск на морські перевезення залишається значним. Станом на 14 жовтня 2026 року США, Велика Британія, Європейський союз, Канада, Австралія та Нова Зеландія сукупно запровадили обмеження щодо 687 унікальних нафтових танкерів, пов'язаних із російською торгівлею.

Чи зможе Росія зберегти рекордні поставки у 2027 році

Нинішнє зростання закупівель російської нафти може виявитися тимчасовим. Опитані Reuters трейдери та аналітики очікують, що у 2027 році Китай та Індія скоротять імпорт із Росії в міру відновлення постачань із Близького Сходу.

Китайські нафтопереробні компанії можуть повернутися до закупівель близькосхідної та бразильської сировини. Серед чинників, які впливатимуть на їхній вибір, – ціна російської нафти та вигідність альтернативних маршрутів постачання.

Для Індії також важливими залишатимуться вартість сировини та можливість отримувати її від інших виробників. Трейдери очікують, що індійські закупівлі російської нафти поступово можуть повернутися до рівнів, які були до початку повномасштабної війни.

Отже, рекордний попит Китаю та Індії поки підтримує російський нафтовий експорт, однак його подальша динаміка значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході, світових цін та санкційної політики США.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Росія отримала рекордні $2,76 млрд від експорту нафти за один тиждень. Збільшення надходжень відбулося на тлі подорожчання сировини та змін у структурі постачань.