Українці зупинили Третю світову війну

Те, що Росія зробила з Білоруссю – це як аншлюс Австрії Райхом у 1938

Історія доводить, що тільки силою можна відстояти власне життя

Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що теперішня російсько-українська війна може відкрити шлях до Третьої (чи Четвертої) світової, чи вже є частиною світової війни. Якраз навпаки – нинішня війна відвертає світову!

Дивіться самі. Те, що Росія зробила з Білоруссю – це як аншлюс Австрії Райхом у 1938. Не по формі, але по суті. Крим з Донбасом – це як Судети. Однак, на щастя, у 2014 Захід вивчив уроки 1938 і не пішов на другу змову з агресором (Мінськ – ні разу не Мюнхен).

А теперішня велика війна – це якби Чехо-Словаччина у 1939 вирішила битися, а не капітулювати, а Захід якщо б і не вдарив по Гітлеру, то поміг би Празі. Тоді все завершилося б локальною війною без перспективи світової.

Так і зараз. Якби Україна капітулювала, ніщо б не завадило Путіну завдати наступного удару по Польщі чи Литві – і от тоді б Третя (Четверта) світова точно б почалася.

Але українці своїм опором врятували не лише себе, але й світ.

Джерело: блог Сергія Громенко

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