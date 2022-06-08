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    Думки вголос

    Українці зупинили Третю світову війну

    • Сергій Громенко

      Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

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    Те, що Росія зробила з Білоруссю &ndash; це як аншлюс Австрії Райхом у 1938 - Українці зупинили Третю світову війну
    Те, що Росія зробила з Білоруссю – це як аншлюс Австрії Райхом у 1938
    зображення з відкритих джерел

    Історія доводить, що тільки силою можна відстояти власне життя

    Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що теперішня російсько-українська війна може відкрити шлях до Третьої (чи Четвертої) світової, чи вже є частиною світової війни. Якраз навпаки – нинішня війна відвертає світову!

    Дивіться самі. Те, що Росія зробила з Білоруссю – це як аншлюс Австрії Райхом у 1938. Не по формі, але по суті. Крим з Донбасом – це як Судети. Однак, на щастя, у 2014 Захід вивчив уроки 1938 і не пішов на другу змову з агресором (Мінськ – ні разу не Мюнхен).

    А теперішня велика війна – це якби Чехо-Словаччина у 1939 вирішила битися, а не капітулювати, а Захід якщо б і не вдарив по Гітлеру, то поміг би Празі. Тоді все завершилося б локальною війною без перспективи світової.

    Так і зараз. Якби Україна капітулювала, ніщо б не завадило Путіну завдати наступного удару по Польщі чи Литві – і от тоді б Третя (Четверта) світова точно б почалася.

    Але українці своїм опором врятували не лише себе, але й світ.

    Джерело: блог Сергія Громенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці зупинили Третю світову війну