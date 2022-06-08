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    Політика

    «Назад у 90-ті»: окупований Маріуполь кипить корупційними схемами

    Окупанти провертають &laquo;схеми&raquo; навіть у зруйнованому вщент місті - «Назад у 90-ті»: окупований Маріуполь кипить корупційними схемами
    Окупанти провертають «схеми» навіть у зруйнованому вщент місті
    фото з відкритих джерел

    Розкрадання пального в Маріуполі може бути цілком погоджене з Федеральною службою безпеки РФ

    У селі Урзуф Маріупольського району розмістився корпус МЧС Росії, в якому близько 400 росіян мешкають в комфортних умовах та беруть участь в розборі завалів. Гауляйтер Іван Топузов, який був селищним головою, почав співпрацювати з окупантами та знущатися з місцевих, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

    За його словами, Топузов разом з росіянами продає вкрадене дизельне паливе фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу по 20 грн/л.

    «На заправках окупантів – по 26 грн/л мінімум. Гроші беруть самі росіяни і він жаліється на малий процент. Дизельне паливо, що надають МЧС РФ для робіт, за славною радянською схемою зливають з баків, з топливозаправщиків – крадуть скрізь», — написав Андрющенко.

    Щоб ніхто не зміг купити пальне напряму у росіян, Топузов відправляє односельчан на «фільтрацію». Доноси пише його секретарка Тетяна Бутяєва.

    Ще в схемі розкрадання російської солярки залучено Анатолія Аврамова, який разом з ними складає списки місцевих на «фільтрацію».

    Окрім цього, вони у магазинах та на ринках розпродають гуманітарну допомогу від Росії.

    «Така тобі кримінально-колаборантські реалії Маріупольського району, корупції та колаборації. Вся колаборація має одну мету – власну кишеню. Вся «допомога» Росії теж очікувано обертається крадіжками та корупцією. Привіт 90-тим, що повернулись з російським миром», — розповідає Андрющенко.

    Він додав, що подібне розкрадання може бути цілком погоджене з Федеральною службою безпеки РФ.

    «Бо інакше або вони не такі страшні, або без варіантів», — підсумував він.

    Нагадаємо, що у той момент, поки маріупольці стоять у чергах за водою, окупанти поливають газони.

    Додамо, учора стало відомо, що рашисти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна гроші Україна окупація пальне #stoprussia
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    «Назад у 90-ті»: окупований Маріуполь кипить корупційними схемами