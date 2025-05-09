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Сергій Громенко Історик

У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Путін відомий тим, що з усіх варіантів завжди обирає найгірший

У Росії були два шанси вийти з нинішньої великої війни якщо не повною переможницею, то десь між позначками «перемога» і «часткова перемога» або «часткова перемога» і «нічия».

Перший – наприкінці весни 2022 року, другий – наприкінці осені того ж року.

Але Путін відомий тим, що з усіх варіантів завжди обирає найгірший. Тому замість вискочити з награбованим чужим та зберегти своє, він вирішив дотиснути жертву, незважаючи на свої втрати.

Третій (можливо останній) шанс залишитися «при своїх» йому зараз подарував Трамп. Вікно відчинилося 20 січня і зачиняється 9 травня. Теоретично, у Путіна ще є час для мегафінту прямо під своє свято побєдобєсія.

Однак щось мені підказує, що Путін ухвалив рішення накласти купу на пропозицію Трампа і піти на нове коло ескалації – до кінця осені 2025 року.

Отже, якщо за кілька днів в присутності сюзерена – імператора Сі – не будуть сказані неочікувані слова про мир, це означатиме одне.

Що Росія вирішила вести війну до кінця. Свого. Невідворотного.

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Джерело
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Теги: росія путін війна путінський режим

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