Блокада зерна. Лавров заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН та Україною

Лавров заявив, що участь ООН та України в переговорах стосовно зерна «це символізм»

Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі в Анкарі.

«Про додаткові зустрічі в Стамбулі – ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН в тому щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, крім якогось символізму, це нічого не додасть», – заявив Лавров.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що може надати гуманітарні коридори для виходу суден із українських портів у Чорне море, та в обмін на це вимагає послаблення санкційних обмежень.