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Сергій Громенко Історик

Крим – наріжний камінь світової безпеки

glavcom.ua
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Відмова від Криму запустить ефект доміно щодо решти українських регіонів

Я знаю, що ви знаєте, але все одно нагадаю. Бо якщо не я писатиму на цю тему, то хто?

Крим мимоволі став наріжним каменем будівлі глобальної безпеки (були й інші претенденти, від Карабаха до Осетії, але ні). Якщо його витягнути – почне сипатися не лише Україна, а й весь світ. Отже, своєю непоступливістю Київ знову рятує і себе, і всю планету.

Відмова від Криму запускає ефект доміно щодо решти українських регіонів. Сьогодні – Крим, завтра – Донецьк і Луганськ, післязавтра – Херсон і Запоріжжя. На четвертий день Росія зажадає в обмін на припинення війни Харків з Одесою, а на п’ятий – Київ. І якщо ми погодимося віддати Крим, то як ми зможемо захистити від зазіхань інші території?

І якщо не просто віддати агресору шматок території, але й юридично визнати зміну власника, кількість війн на планеті виросте на порядки. Ми знову повернемося у ХІХ століття, коли право сили домінувало над силою права. І в такому світі навіть США не почуватимуться у безпеці. Адже наступним після Криму стане Тайвань, а там і до американо-китайської війни рукою подати.

Ну і я не став би драматизувати через останню заяву Трампа, що Україна нібито погодилася віддати Крим в рамках угоди. Думаю, там буде написано щось на кшталт «обіцяємо не повертати Крим силою». Зрештою, сьогодні ми на це і так не здатні. А коли будемо здатні, тоді жодні плетіння словес нас не зупинять.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим Україна війна росія США переговори

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