Оскал нового валютного режиму

Перегляд курсу валют вже перетворюється на певну послугу

Сьогодні зайшов до однієї валютки поцікавитися курсом. Не те, що воно мені було сильно треба, але потрібно ж жити одним життям з власним народом.

– Добрий день! Я до вас просто так, курс подивитися. Можна?

– Будь-ласка!

Подивився.

– Дякую!

– Будь-ласка!

І це наштовхнуло мене на такі думки.

Працівниця не сказала мені «Звичайно! .... Нема за що!», а саме «Будь-ласка! ... Будь-ласка!».

Тобто вона була свідома того, що надає мені послугу, за яку я не те, щоб їй зобов'язаний, але й не дуже просто так.

Мій прогноз: скоро перегляди курсів всередині обмінок стануть платними.

Бо недарма в буремні роки перебудови, коли у Києві на вокзалі відкрився перший секс-шоп, то туди пускали подивитися за 3 рублі.