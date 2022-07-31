Оскал нового валютного режиму
Перегляд курсу валют вже перетворюється на певну послугу
Сьогодні зайшов до однієї валютки поцікавитися курсом. Не те, що воно мені було сильно треба, але потрібно ж жити одним життям з власним народом.
– Добрий день! Я до вас просто так, курс подивитися. Можна?
– Будь-ласка!
Подивився.
– Дякую!
– Будь-ласка!
І це наштовхнуло мене на такі думки.
Працівниця не сказала мені «Звичайно! .... Нема за що!», а саме «Будь-ласка! ... Будь-ласка!».
Тобто вона була свідома того, що надає мені послугу, за яку я не те, щоб їй зобов'язаний, але й не дуже просто так.
Мій прогноз: скоро перегляди курсів всередині обмінок стануть платними.
Бо недарма в буремні роки перебудови, коли у Києві на вокзалі відкрився перший секс-шоп, то туди пускали подивитися за 3 рублі.
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