Новий курс гривні: в Україні злітають ціни на меблі

Після зниження офіційного курсу гривні до долара виробники та постачальники матеріалів для виробництва меблів попередили про здорожчання своєї продукції

Постачальники комплектуючих та матеріалів для виготовлення меблів попередили клієнтів про підвищення цін на продукцію у зв’язку з офіційним зниженням курсу національної валюти. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Зокрема, про підвищення цін на продукцію попередила компанія «Рост» – один з найбільших в Україні постачальників матеріалів та комплектуючих для виробництва меблів під торговою маркою LuxeForm. Компанія розіслала клієнтам попередження про те, що прайс-лист буде збільшено на 20%.

«Подальше зростання цін на сировину, комплектацію та логістику, а також підвищення валютного курсу, змушує нас підвищити ціни на продукцію постформінг та стінові панелі, крайку та аксесуари LuxeForm. З 27 липня 2022 року наш прайс-лист буде збільшено на 20%», – повідомили у компанії.

Компанія попередила партнерів про зростання цін

Також інший постачальник товарів для меблевого виробництва – компанія «ВіЯр» – попередив про зростання цін на продукцію. Як повідомили кореспонденту «Главкому» у пресслужбі компанії, у зв’язку з підвищенням курсу долара щодо гривні продукція низки виробників уже подорожчала і очікується подальше зростання цін.

Зокрема, зросли ціни на продукцію таких торгових марок:

Cleaf – 10%;

Niemann – 8,5%;

Egger – 14%;

ламінати Classen – 14-17%;

ламінати Kronopol – 13-18%;

плінтуси Arbiton – 9%;

підкладку Megacork – 12%.

Також представник однієї з меблевих компаній також повідомив, що з 1 серпня подорожчає на 20% деревно-стружкова плита, яка є основним матеріалом для виробництва меблів. За його словами, виробники ДСП уже попередили про підвищення цін на свою продукцію.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Національний банк України запевнив, що рішення зафіксувати офіційний курс гривні на новому рівні не матиме значного впливу на ціни.

Водночас зміна курсу долара вже вплинула на цінову політику окремих мереж АЗС. Популярні мережі автозаправок уже підняли ціни на пальне.