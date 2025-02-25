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Сергій Скрипник Експерт

ООН перевершила навіть Олександра Олександровича Омельченка

glavcom.ua
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У 2004 році Омельченко постав перед важким вибором: підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або Януковича
колаж: glavcom.ua

Обидва варіанти резолюції були смертельно ризиковані

З цікавістю дізнався про те, що 24 лютого ООН ухвалила аж дві резолюції – одну проукраїнську, іншу проросійську.

Обидва документи підтримали по 93 країни, більшість членів Генеральної асамблеї організації.

Потім зрозумів, що ООН просто мислить по-господарськи, а їй всі заздрять.

Бо така новаторська практика може бути дуже помічною: хоч би у судах, та хоч би і в українських.

Приймаєш собі у кожній справі по два рішення – одне на користь позивача, а інше на користь відповідача – і горя собі не знаєш. Тоді б і реформа національного судочинства пішла вдвічі швидше, чи я вже не знаю.

…Колись у 2004 році тодішній мер Києва Олександр Олександрович Омельченко постав перед важким вибором: треба було підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або кандидата у президенти Януковича.

Обидва варіанти були смертельно ризиковані. То він подумав, зібрався з духом і висунувся у президенти сам.

Але ООН перевершила навіть Олександра Олександровича Омельченка.

Знімаю капелюха.

Омельченко Олександр Олександрович – (9.08.1938 – 25.11.2021) – український державний і політичний діяч, підприємець.

Народився 9 серпня 1938 року села Зозів Липовецького району Вінницької області.

Голова КМДА (8 серпня 1996 – 20 квітня 2006). Голова Київської міської ради (квітень 1998 – 14 квітня 2006). Київський міський голова (30 травня 1999 – 14 квітня 2006). Народний депутат України (23 листопада 2007 – 12 грудня 2012). Лауреат Державної премії України у галузі архітектури (2004), кандидат технічних наук, полковник МВС України.

На парламентських виборах 2007 року отримав депутатський мандат за списком. Голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Починаючи з червня 2014 року – депутат Київської міської ради.

На виборах міського голови Києва у 2015 році посів третє місце, набравши 8,47% голосів виборців. Також переобрано депутатом Київської міської ради VIII скликання під першим номером за списком партії «Єдність».

За результатами виборів 25 жовтня 2020 року Олександра Омельченка обрано депутатом Київради IX скликання від партії «Єдність». 

25 листопада 2021 року Олександр Омельченко помер на 84-му році життя від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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Джерело
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Теги: росія реформа США ООН війна документи Україна

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