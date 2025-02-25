У 2004 році Омельченко постав перед важким вибором: підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або Януковича

Обидва варіанти резолюції були смертельно ризиковані

З цікавістю дізнався про те, що 24 лютого ООН ухвалила аж дві резолюції – одну проукраїнську, іншу проросійську.

Обидва документи підтримали по 93 країни, більшість членів Генеральної асамблеї організації.

Потім зрозумів, що ООН просто мислить по-господарськи, а їй всі заздрять.

Бо така новаторська практика може бути дуже помічною: хоч би у судах, та хоч би і в українських.

Приймаєш собі у кожній справі по два рішення – одне на користь позивача, а інше на користь відповідача – і горя собі не знаєш. Тоді б і реформа національного судочинства пішла вдвічі швидше, чи я вже не знаю.

…Колись у 2004 році тодішній мер Києва Олександр Олександрович Омельченко постав перед важким вибором: треба було підтримати або кандидата у президенти Ющенка, або кандидата у президенти Януковича.

Обидва варіанти були смертельно ризиковані. То він подумав, зібрався з духом і висунувся у президенти сам.

Але ООН перевершила навіть Олександра Олександровича Омельченка.

Знімаю капелюха.