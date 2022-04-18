Чи можна взагалі вважати російську церкву релігійною організацією? Чи це вже давно філіал ФСБ?

Хрестяться на Росії зовсім не так, як ми

Великоднє

Альберт Кох переповів історію про одну релігійну російську жінку. Вона не дуже розбиралася в канонічних тонкощах, тому на звертання «Христос воскрес!» відповідала «Воинственно воскрес!». Бо їй здавалося натуральним, що спаситель воскрес саме в такій модальності, щоб відомстити тим, хто його розіп'яв.

Взагалі, російське православ'я – це дуже цікава історія.

Зокрема, хрестяться на Росії зовсім не так, як ми (до грудей), а – десь спочатку несуть руку до пахової зони, а потім з виносом на півметра в обидва боки, щоб мало не здавалося.

Ще колись в часи Іоанна Грозного у кожної порядної московської родини була своя ікона, на яку було дозволено молитися тільки членам родини власників. Її ж носили до церкви на молебен із собою, загорнуту в ганчірочку. Якщо ж ловили когось чужого, хто намагався злокозненно помолитися на чужу ікону, то таких гірко лупили.

У самих ікон життя теж було нелегким. До них зверталися з усілякими проханнями, а якщо вони ці прохання не виконували, то вважалися строптивыми. За це належало покарання: ікону вішали на паркана і лупили її плетью.

Коли відспівували покійника, то клали йому до рота записочку з церковною печаткою і письмовим свідченням від батюшки про те, що всі потрібні церковні платежі за відспівування внесені повністю, а отже новоприбулого в небесні чертоги можна пропускати безборонно.

Не так давно серед народних росіян провели соціологічне опитування щодо персонального складу святої Трійці. Переважна більшість відповіла, що ясно, що Христос, Діва Марія і святий Николай-угодник. Що за дивні питання?

А остання милота, що мені зустрілася, то це те, що під паску у російській глибинці прийнято підкрашувати пам'ятники Леніна, щоб було аккуратно і по-божому.

Джерело: блог Сергія Скрипника

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