Відставка Авакова. На що потрібно звернути увагу

За відсутності будь-якої притомної інформації про причини відставки Арсена Авакова звертає на себе увагу таке

1. На заяві про відставку він визнав за необхідне дописати від руки «Честь маю». Очевидно, подальше перебування на посаді такої привілеї йому в подальшому не гарантувало.

Якби я був гурманом, то поговорив би про те, що мало б бути написано «Маю честь!», але знайти україномовного міністра в теперішньому уряді ще та задача.

2. Досвід української історії свідчить про те, що політичний вплив Арсена Авакова випарується через три дні після відставки. Колись Голова ВР Іван Плющ, який мав вдвічі більший рейтинг за Президента Леоніда Кравчука, пішов у відставку за місяць до виборів, щоб дотриматися чистоти гри. Взяв 1,5%, якщо мені не зраджує пам'ять.

3. З відходом Арсена Авакова (а він був полюсом), владне середовище В.Зеленського стає однополюсним.

«Яка ніч, партайгеносе Рем!», – сказав колись один політик, з симпатією розглядаючи за спинами кількох наляканих олігархів тисячі аполітичних, але досить вгодованих куркулів.

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