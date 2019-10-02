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    Думки вголос

    Бо ми Штайнмаєри

    • Сергій Скрипник

      ЕМ

    • Розсилка
    Бо ми Штайнмаєри

    Je ne suis Steinmeie

    Щоб розібратися у формулі Штайнмаєра, потрібно перенестися десь у початок літа, якраз як картоплю посадимо, ага.

    Генеральна прокуратура Республіки Ічкер..., вибачте, Донецької суверенної автономної незалежної самоправної республіки у повній відповідності до своїх законів вимагає видати їм «військових злочинців» кіборгів і генерала Забродського надодачу.

    А ми що? Ми видаємо. Бо ми - Штайнмаєри.

    А якщо намагаємося замотати справу бюрократично, таємні диверсійні групи просто викрадають Забродського та кіборгів до Донецька і кажуть, що їх (груп) там (тут) не було.

    А ми ж що? А ми висловлюємо рішуче обурення.

    Бо ми - Штайнмаєри.

    Джерело: блог Сергія Скрипника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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