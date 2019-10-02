Бо ми Штайнмаєри
Je ne suis Steinmeie
Щоб розібратися у формулі Штайнмаєра, потрібно перенестися десь у початок літа, якраз як картоплю посадимо, ага.
Генеральна прокуратура Республіки Ічкер..., вибачте, Донецької суверенної автономної незалежної самоправної республіки у повній відповідності до своїх законів вимагає видати їм «військових злочинців» кіборгів і генерала Забродського надодачу.
А ми що? Ми видаємо. Бо ми - Штайнмаєри.
А якщо намагаємося замотати справу бюрократично, таємні диверсійні групи просто викрадають Забродського та кіборгів до Донецька і кажуть, що їх (груп) там (тут) не було.
А ми ж що? А ми висловлюємо рішуче обурення.
Бо ми - Штайнмаєри.
Джерело: блог Сергія Скрипника