Команді Порошенка потрібні інші спікери від фракції
Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції
Цинізм і грубість Ірини Геращенко зашкалює. Слухала її виступ днями щодо складу теперішнього парламенту , сьогодні про не особисте голосування трьох депутатів ...
Людина ображає наші території, депутатів, іноземні мови, умудряючись робити це одночасно. Тріску в чужих очах бачить, довбіньку у своїх - ні! Попередній парламент, де вона була віце-спікером, був найбільшим порушником парламентського регламенту, парламентської етики і дисципліни.
Кнопкодавство у великій кількості було його щоденною загальною практикою. Ключові закони ухвалювалися у пустій залі!
Браво Дмитру Разумкову !
За терпіння останніми днями щодо цієї знервованої і нахабної персони.
Порада Порошенку, не ганьбіться безкінечно! Візьміть інших, поміркованих спікерів від фракції. Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції, не викликаючи такої відрази у людей.