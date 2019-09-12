Команді Порошенка потрібні інші спікери від фракції

Марина Ставнійчук Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Марина Ставнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції

Цинізм і грубість Ірини Геращенко зашкалює. Слухала її виступ днями щодо складу теперішнього парламенту , сьогодні про не особисте голосування трьох депутатів ...

Людина ображає наші території, депутатів, іноземні мови, умудряючись робити це одночасно. Тріску в чужих очах бачить, довбіньку у своїх - ні! Попередній парламент, де вона була віце-спікером, був найбільшим порушником парламентського регламенту, парламентської етики і дисципліни.

Кнопкодавство у великій кількості було його щоденною загальною практикою. Ключові закони ухвалювалися у пустій залі!

Браво Дмитру Разумкову !

За терпіння останніми днями щодо цієї знервованої і нахабної персони.

Порада Порошенку, не ганьбіться безкінечно! Візьміть інших, поміркованих спікерів від фракції. Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції, не викликаючи такої відрази у людей.

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