  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Ставнійчук

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Команді Порошенка потрібні інші спікери від фракції

    • Марина Ставнійчук

      Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

    • Розсилка
    Ірина Геращенко - Команді Порошенка потрібні інші спікери від фракції
    Ірина Геращенко

    Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції

    Цинізм і грубість Ірини Геращенко зашкалює. Слухала її виступ днями щодо складу теперішнього парламенту , сьогодні про не особисте голосування трьох депутатів ...

    Людина ображає наші території, депутатів, іноземні мови, умудряючись робити це одночасно. Тріску в чужих очах бачить, довбіньку у своїх - ні! Попередній парламент, де вона була віце-спікером, був найбільшим порушником парламентського регламенту, парламентської етики і дисципліни.

    Кнопкодавство у великій кількості було його щоденною загальною практикою. Ключові закони ухвалювалися у пустій залі!

    Браво Дмитру Разумкову !

    За терпіння останніми днями щодо цієї знервованої і нахабної персони.

    Порада Порошенку, не ганьбіться безкінечно! Візьміть інших, поміркованих спікерів від фракції. Герасимов, Князевич та інші цілком можуть озвучувати позицію фракції, не викликаючи такої відрази у людей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ