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    Думки вголос

    Про поновлення Станіслав Шевчука на посаді голови Конституційного суду

    • Марина Ставнійчук

      Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

    • Розсилка
    Станіслав Шевчук - Про поновлення Станіслав Шевчука на посаді голови Конституційного суду
    Станіслав Шевчук

    У всій цій історії виникає одне питання. Це початок ганебної історії КСУ чи все ж завершення?

    Судом поновлено Станіслава Шевчука на посадах судді та голови КСУ.

    Як на мене, конституційне за духом і буквою рішення!

    Неодноразово я писала про те, що конституційне правосуддя України у великій небезпеці. Криза очевидна. Однак її апогеєм було звільнення у протиправний спосіб самими суддями свого колеги і керівника.

    Шкода, що механізм, який у тому числі пропонувався і мною ще з часів наших напрацювань у Конституційній Асамблеї за рекомендаціями Венеційської комісії щодо гарантій незалежності суддів КСУ, Суду загалом, а згодом був запроваджений у 2016 - 2017 роках, був використаний власне суддями КСУ з серйозними зловживаннями.

    Коли Станіслава Шевчука звільнили, я була шокована. Не могла повірити, що судді КСУ можуть зловживати належними процедурами, принципом верховенства права. І заради чого ?! Дрібних власних амбіцій...

    Адже сьогодні має йтися про утвердження цінності категорії верховенства права у повсякденній діяльності Суду, про дружнє ставлення до традицій європейського права, про зміцнення українського конституціоналізму!!! Ці пріоритети мали б бути у діяльності КСУ!

    Зрештою, у всій цій історії зараз у мене одне питання. Це початок ганебної історії КСУ чи все ж завершення?

    Я б, наприклад, радила швидко завершити. Перегорнути сторінку, виконавши рішення Суду в належний спосіб.

    Надалі не розвивати і не поглиблювати і без того складну та системну кризу КСУ, а відтак і усього конституційного правосуддя в Україні.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Конституційний суд Станіслав Шевчук
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