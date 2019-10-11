Про поновлення Станіслав Шевчука на посаді голови Конституційного суду

Марина Ставнійчук Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Марина Ставнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Шевчук

У всій цій історії виникає одне питання. Це початок ганебної історії КСУ чи все ж завершення?

Судом поновлено Станіслава Шевчука на посадах судді та голови КСУ.

Як на мене, конституційне за духом і буквою рішення!

Неодноразово я писала про те, що конституційне правосуддя України у великій небезпеці. Криза очевидна. Однак її апогеєм було звільнення у протиправний спосіб самими суддями свого колеги і керівника.

Шкода, що механізм, який у тому числі пропонувався і мною ще з часів наших напрацювань у Конституційній Асамблеї за рекомендаціями Венеційської комісії щодо гарантій незалежності суддів КСУ, Суду загалом, а згодом був запроваджений у 2016 - 2017 роках, був використаний власне суддями КСУ з серйозними зловживаннями.

Коли Станіслава Шевчука звільнили, я була шокована. Не могла повірити, що судді КСУ можуть зловживати належними процедурами, принципом верховенства права. І заради чого ?! Дрібних власних амбіцій...

Адже сьогодні має йтися про утвердження цінності категорії верховенства права у повсякденній діяльності Суду, про дружнє ставлення до традицій європейського права, про зміцнення українського конституціоналізму!!! Ці пріоритети мали б бути у діяльності КСУ!

Зрештою, у всій цій історії зараз у мене одне питання. Це початок ганебної історії КСУ чи все ж завершення?

Я б, наприклад, радила швидко завершити. Перегорнути сторінку, виконавши рішення Суду в належний спосіб.

Надалі не розвивати і не поглиблювати і без того складну та системну кризу КСУ, а відтак і усього конституційного правосуддя в Україні.

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