Як вплине початок процедури імпічменту Трампа на візит Зеленського до США

Марина Ставнійчук Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Марина Ставнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Попередній президент України Порошенко і Ко зробили усе, щоб перетворити нашу державу на об‘єкта міжнародних відносин

Тільки учора ми гадали на 112 каналі, як краще вести розмову Володимиру Зеленському з Дональтом Трампом.

Але. Якщо сьогодні демократи заявили про можливість початку процедури імпічменту, то, мені видається, що до того, що наш президент не виступав також, до речі сьогодні, на основній оонівській трибуні, цілком можливо додасться і відсутність зустрічі президента США з Президентом України.

Подивимося. Я б хотіла тут помилитися. Але закони жанру працюють.

Важкі розклади. Попередній президент України Порошенко і Ко зробили усе, щоб перетворити нашу державу на об‘єкта міжнародних відносин. Цинізм вищої категорії. Ми будемо розхльобувати це ще довго.

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