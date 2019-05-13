Інавгурація президента: усі граються, а в цей час розпочато новий виток делегімітизації держави

Марина Ставнійчук Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Марина Ставнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джерело: Факти ICTV

Уміють пускати на усіх парах білий димовий шум, ролики класні і відповіді на них один з поперед одного спішать робити, а працювати на результат не вміють!!!

Мене здивувала у виступі спікера Парубія при відкритті Погоджувальної Ради якась така, знаєте, між іншим, згадка про те, що треба погодити питання інавгурації новообранного президента. Без пропозиції дати розгляду цього питання. Без жодної конкретики. Хіба, що про реєстрацію чи то 5, чи 4 проектів постанов... Може його Савченко з Купрієм дістали... Які кричали з цього приводу, неначе «міські дурні». Не знаю. Але скоріш за усе, це таки є цілеспрямована позиція влади, що вже має піти, - не йти якомога довше, чіпляючись за навіть соломину. Зрештою, за результатами Погоджувальної, доручення регламентному комітету парламента невідкладно провести засідання і внести пропозиції Верховній Раді України з цього приводу так і не було дано.

Це усе означає одне - шоу продовжується! Ні ті, що йдуть, ні ті, що прийшли, не демонструють європейського або навіть елементарного належного рівня української політики. Уміють пускати на усіх парах білий димовий шум, ролики класні і відповіді на них один з поперед одного спішать робити, а працювати на результат не вміють!!!

Я відповідаю за свої слова, бо на місці команди Зеленського вже давно спланувала б, розробила б письмові пропозиції та провела б уже не одну робочу зустріч на усіх рівнях з питання інавгурації. Приперла до стінки, як кажуть по - повній. Але ні, усі граються......

Тим часом триває не лише повна дискредитація не лише української сучасної політики, а й розпочато новий виток делегімітизації держави.

Оскільки до старої влади мої питання вичерпані нині, вимушена звернутися до, так би мовити, нової влади знову з тим самим питанням, яке колись ставила перед ще поки нинішньою владою: Вам шашечки чи їхати?! Якщо їхати, беріться до роботи, хлопці!

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