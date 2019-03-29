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    Економіка та фінанси

    Україна отримала доступ до 23,5 млрд євро на розвиток інфраструктури

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    Україна отримала доступ до 23,5 млрд євро на розвиток інфраструктури

    Україна може брати участь у спільних з державами-членами ЄС проектах, що стосуються транскордонної інфраструктури

    Україна приєдналась до програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), в межах якої планується профінансувати інфраструктурні проекти у Європі на загальну суму 23,5 мільярда євро.

    Про це передає Мінінфраструктури.

    «Так, від сьогодні Україна може брати участь у спільних з державами-членами ЄС проектах, що стосуються транскордонної інфраструктури. Наприклад, спорудження або удосконалення залізничних маршрутів, які пролягають територією України, з’єднуючи з європейською залізничною мережею через сусідні Польщу, Румунію, Словаччину або Угорщину», — повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, 

    В українському уряді зазначають, що у 2019 році на проекти CEF передбачено 23,5 мільярда євро, однак у 2020 році бюджет програми зросте, що дозволить залучати більші обсяги фінансування інфраструктурних проектів.

    ЄС міністр Володимир Омелян бюджет фінансування Україна
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