Україна отримала доступ до 23,5 млрд євро на розвиток інфраструктури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна може брати участь у спільних з державами-членами ЄС проектах, що стосуються транскордонної інфраструктури

Україна приєдналась до програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), в межах якої планується профінансувати інфраструктурні проекти у Європі на загальну суму 23,5 мільярда євро.

Про це передає Мінінфраструктури.

«Так, від сьогодні Україна може брати участь у спільних з державами-членами ЄС проектах, що стосуються транскордонної інфраструктури. Наприклад, спорудження або удосконалення залізничних маршрутів, які пролягають територією України, з’єднуючи з європейською залізничною мережею через сусідні Польщу, Румунію, Словаччину або Угорщину», — повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян,

В українському уряді зазначають, що у 2019 році на проекти CEF передбачено 23,5 мільярда євро, однак у 2020 році бюджет програми зросте, що дозволить залучати більші обсяги фінансування інфраструктурних проектів.