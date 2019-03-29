У Польщі за співпрацю з ФСБ заарештували одного з керівників міжнародної організації CIS-EMO



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Матеуш Піскорський – за співпрацю зі співробітниками ФСБ

У Польщі заарештували Матеуша Піскорського, одного з керівників міжнародної організації CIS-EMO, яка спеціалізується на моніторингу виборів.

Про це у ток-шоу «Прямий ефір« повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

«По-перше, декілька слів щодо допуску або не допуску російських спостерігачів на вибори. Була така достатньо відома міжнародна спільнота CIS-EMO, яка декларувала незалежне спостерігання за виборчим процесом, в тому числі на території України. До речі, дуже багато представників іноземних країн входили. Так от, один із керівників цієї організації, який також був і в Україні, і на окупованій території приймав участь у фейкових виборах, і в анексованому Криму, на сьогодні заарештований – Матеуш Піскорський – за співпрацю зі співробітниками ФСБ. Заарештований у Польщі. Це такий маленький приклад щодо фейкових спостерігачів. Не тільки росіян«, - розповів Гуськов, коментуючи недопуск низки спостерігачів на вибори президента України.