Темну ніч тривоги людства народження Спасителя перетворює на надію

Блаженніший Святослав

Світло Різдва допомагає кожній людині долати тривогу та дає віру й надію в майбутнє

У це світле свято Різдва Христового весь всесвіт радіє народженню в людському тілі нашого Спасителя. Свято Різдва кожного року для нас має новий, незвичний, але глибший прояв. Ісус Христос народився раз і назавжди у Вифлеємі Юдейському і дав себе сповити у яслах на сіні. На свої руки прийняла Його Пречиста Діва Марія – Богородиця, і їй послужив святий Йосиф Обручник. Проте це вічне Різдво Божого Сина продовжується в наших обставинах, в кожному часі й просторі, і цього року Христос вкотре входить у наше життя.

Ісус Христос, ставши людиною, раз і назавжди увійшов у людську історію. Творець почав жити життям людини усіх часів та всіх народів. Він взяв на себе клопоти людини та її труднощі, болі й страждання. Ми можемо сказати, що у святі Різдва немає такої людської журби, яку би сам Господь Бог не пережив.

Святкуючи Різдво, ми розуміємо, що немає такого людського життя, яке не варто було б прожити, немає таких обставин життя людини, в яких наш Господь особисто не був би присутній. Ось і тепер, в сучасну та історичну хвилю всього людства, зокрема нашого народу, а також кожного життя людини, Господь народжується і входить своєю радістю та світлом.

Щоразу, коли ми святкуємо Різдво, відчуваємо, що мою особисту темряву і ніч мого страху й розгублення Господь перетворює на світлу подію Різдва. В сучасних обставинах людства ми відчуваємо велику тривогу. Багато народів перебувають у тривозі: в Північній та Південній Америці, на Близькому Сходу, в Австралії, Східній Європі… Людина тривожиться і боїться. Проте цю темну ніч тривоги людства зараз у цьому святі народження Спаситель перетворює на Різдвяну ніч, на хвилю, сповнену надії, на світло у прийдешньому дні, і ми співаємо, що з нами Бог.

У цей день щиро вітаю вас з цим святом! Тих, хто його святкує в Україні, чи на поселеннях, у лоні своєї родини, чи далеко від рідного дому, – усім вам сповіщаю, що сьогодні наш Спас народився і темрява людської ночі перетворюється на світло Різдва! Христос народився! Славімо Його!





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