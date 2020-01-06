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    155 мільйонів переглядів: акапельна версія українського «Щедрика» б’є рекорди

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    155 мільйонів переглядів: акапельна версія українського «Щедрика» б’є рекорди

    Відома на весь світ версія «Щедрика» з'явилася в Україні у 1916 році

    Акапельна версія української різдвяної пісні «Щедрик», виконана американською групою Pentatonix, б’є рекорди на YouTube: її вже подивилися 154,961,004 разів.

    Відома на весь світ версія «Щедрика» - це обробка фольклорної мелодії українським композитором Миколою Леонтовичем, яку він запропонував у 1916 році. У цьому ж році її вперше виконав хор Київського університету. А вже в жовтні 1921 року відбулася прем’єра Щедрика в США. Виконання пісні на концерті в нью-йоркському Карнегі-Холі стало точкою відліку нової історії відомої мелодії.

    В Америці «Щедрик» швидко набирав масову популярність. У 1936 році американський композитор і диригент українського походження Петро Вільховський написав англійський текст пісні, назвавши його «Carol of the Bells». З того часу щедрівка перетворилася в різдвяний хіт, який музиканти з усього світу невпинно інтерпретують.

    музика Україна Різдвяні свята
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