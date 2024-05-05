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Предстоятель УГКЦ Святослав Предстоятель Української греко-католицької церкви

Сьогодні ми відчуваємо, що Україна є розп'ятою на хресті разом із Христом

glavcom.ua
«Веселих свят Пасхи Господньої, смачного пасхального яйця і великої віри в перемогу України в цьому святі всім вам бажаю»
фото: УГКЦ

«Нехай Воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були»

Сам Спаситель страждає у тілі українського народу. Це надає сенсу нашим стражданням і стає джерелом нашої стійкості, життєвої сили перемагати. Так, сьогодні Христос навіть вмирає в тілі наших воїнів на полі бою. Це Його сьогодні піддають тортурам у російському полоні, над ним знущаються, його знову вкотре обпльовують всі ті, які заперечують гідність людини в сучасному світі.

Нехай наш Воскреслий Господь, який проходить крізь замкнені двері до своїх учнів, пройде крізь мури, за якими сьогодні справді страждають наші військовополонені. Нехай пройде крізь колючий дріт усіх утримань наших братів на окупованих територіях.

Нехай Він пройде крізь замкнені двері нашого страху і відкриє нам нові перспективи на краще майбутнє.

Нехай Воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були: чи в Україні, чи далеко за кордоном, на поселеннях, а чи на вільній території нашої Батьківщини, чи на окупованій землі. Нехай вам Воскреслий Христос принесе свою радість.

Веселих свят Пасхи Господньої, смачного пасхального яйця і великої віри в перемогу України в цьому святі всім вам бажаю. Христос воскрес! Воістину воскрес!

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Теги: Великдень 2024 традиції церква

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Предстоятель УГКЦ Святослав

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