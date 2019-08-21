Запрошення РФ до G7 стане потужним фактором підтримки російської агресії

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Олександр Турчинов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що ще має зробити Росія, щоб цивілізований світ посилив тиск на країну, де війна і терор стали невід’ємними складовими зовнішньої та внутрішньої політики?

Запрошення РФ приєднатися наступного року до участі в саміті країн «Великої сімки», про що, як повідомляють ЗМІ, говорили президенти США та Франції, стане потужним фактором реабілітації та підтримки російської агресії.

Росія була відсторонена від участі в самітах країн «Великої сімки» після окупації Криму та розв'язання війни на Донбасі. Незважаючи на цей крок, введення санкцій та засудження дій РФ провідними країнами світу, жодних позитивних змін в агресивній політиці Росії не відбулося. Посилюється мілітаризація анексованого Криму, на сході України ллється кров та триває окупація частини Донбасу. Додайте до цього загибель пасажирів збитого РФ Боїнга, безкарне вбивство цивільного населення в Сирії, хімічну атаку в Солсбері, системну кіберагресію та намагання втручатися в політичні процеси в багатьох країнах світу, а також жорстоке придушення демократичної опозиції всередині самої Росії.

Що ще має зробити Росія, щоб цивілізований світ посилив тиск на країну, де війна і терор стали невід’ємними складовими зовнішньої та внутрішньої політики?

Але замість посилення економічного і політичного тиску, Росію повертають до ПАРЄ, а лідери провідних країн світу - стратегічних партнерів України, обговорюють повернення імперії зла, що знову відродилася, до участі в самітах країн «Великої сімки»! Такі безвідповідальні кроки остаточно поховають систему колективної безпеки, легалізують невизнання та перегляд политих кров’ю Другої світової війни кордонів європейських країн та стануть поштовхом до ще більш масштабних злочинів та агресивних дій РФ.

Звертаюся до провідних політиків світу: не ставайте співучасниками кривавих злочинів путінського режиму. Це перекреслить надії мільйонів та призведе до нових людських жертв!

Джерело: блог Олександра Турчинова

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