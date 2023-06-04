За відсутності точок опору, ми б не витримали всі ці випробування

З нами правда, з нами Бог, і з нами буде перемога!

Зараз щодня кожен українець проходить випробування, які комусь стали б на все життя

Сьогодні Трійця – П’ятидесятниця.

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На п’ятдесятий день після Воскресіння Христа, як і говорив Ісус своїм учням, на них зійшов Дух Святий. Він наділив апостолів усіма необхідними якостями, щоб ті понесли Благу звістку в різні куточки світу. Зокрема, учні Христа стали розмовляти різними мовами, отримали дар пророкування, зцілення хвороб, стійкості до зміїної отрути і інші здібності. Головне, – вони отримали постійний нерозривний зв’язок з Богом. Ще раз – постійний зв’язок з Богом! Вдень! Вночі! Уві сні! Завжди! Хіба можна почуватися самотнім і слабким за таких умов? Адже поряд з тобою завжди і всюди – Великий, Непереможний Господь.

У день П’ятидесятниці Апостол Петро вперше проповідував про воскресіння Христове, вийшовши до натовпу на Єрусалимській площі. У Біблії йдеться, що після його натхненної проповіді близько трьох тисяч чоловік покаялися та хрестилися. Тому цей день, день П’ятидесятниці, вважається днем народження християнської Церкви.

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2000 років тому невеличка група учнів Христа розійшлася по світу та змінила світ! Саме вони заклали фундамент сучасної цивілізації, довівши, що немає нічого неможливого, коли в тебе є справжня віра та Боже благословення!

Зараз щодня кожен українець проходить випробування, які комусь стали б на все життя. Сьогодні в цих випробуваннях, як сталь загартовується українська нація. Нація воїнів, які мають за що боротися, що захищати, за що помирати та заради чого жити.

За відсутності орієнтирів та точок опору витримати всі випробування, що випали на нашу долю, було б неможливо. З Господом ми завжди маємо опору і підтримку. Підтримку, яка завжди з нами, яка дає нам надію, спасіння та вічне життя!

Більше двох тисяч років тому зовсім невеличка група учнів Христа змогла перемогти найпотужнішу язичницьку імперію того часу та змінити весь світ! Сьогодні мільйони українських патріотів ламають хребта найжорстокішій імперії сучасності та своїм прикладом змінюють навколишній світ. З нами правда, з нами Бог, і з нами буде перемога! Зі святом, друзі!