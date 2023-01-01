Головний підсумок 2022 року

Нехай це буде перше і останнє новорічне свято в умовах повномасштабної кривавої війни

Сьогодні всіх нас об’єднує один план, одне бажання – щоб 2023 рік став роком нашої перемоги

Друзі, вітаю з Новим Роком!

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Зазвичай у ці дні підбивають підсумки і планують весь наступний рік.

Підсумок один – ми вистояли, зруйнувавши всі плани московської орди, зупинили ворога та звільнили значну частину нашої країни. Цивілізований світ об’єднався проти агресії тиранії та визнав велич та силу духу української нації.

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Сьогодні всіх нас об’єднує один план, одне бажання – щоб 2023 рік став роком нашої перемоги, роком ганьби, занепаду та руйнації кривавої імперії зла.

Зустрічаючи це свято добра і надії, кожен українець повинен згадати героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни, згадати наших вояків, які в цю новорічну ніч зі зброєю в руках в холодних брудних окопах захищають Україну та весь демократичний світ.

Нехай це буде перше і останнє новорічне свято в умовах повномасштабної кривавої війни. Нехай Новий рік буде роком, коли завершиться війна, роком величі благословенної Богом Великої, могутньої, незламної України.

З нами Бог і з нами непереможна Україна! Зі святом!