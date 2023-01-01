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Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Головний підсумок 2022 року

glavcom.ua
Нехай це буде перше і останнє новорічне свято в умовах повномасштабної кривавої війни

Сьогодні всіх нас об’єднує один план, одне бажання – щоб 2023 рік став роком нашої перемоги

Друзі, вітаю з Новим Роком! 

Зазвичай у ці дні підбивають підсумки і планують весь наступний рік. 

Підсумок один – ми вистояли, зруйнувавши всі плани московської орди, зупинили ворога та звільнили значну частину нашої країни. Цивілізований світ об’єднався проти агресії тиранії та визнав велич та силу духу української нації. 

Сьогодні всіх нас об’єднує один план, одне бажання – щоб 2023 рік став роком нашої перемоги, роком ганьби, занепаду та руйнації кривавої імперії зла. 

Зустрічаючи це свято добра і надії, кожен українець повинен згадати героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни, згадати наших вояків, які в цю новорічну ніч зі зброєю в руках в холодних брудних окопах захищають Україну та весь демократичний світ.

Нехай це буде перше і останнє новорічне свято в умовах повномасштабної кривавої війни. Нехай Новий рік буде роком, коли завершиться війна, роком величі благословенної Богом Великої, могутньої, незламної України.

З нами Бог і з нами непереможна Україна! Зі святом!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: новорічні свята свято Україна незалежність війна

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