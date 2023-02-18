Дев'ять років тому ми вистояли і перемогли. Вистоїмо та переможемо і зараз!

В повному оточенні тисяч силовиків, у вогні, під обстрілами та вибухами гранат, – Майдан у ту ніч вистояв та переміг

Про переламний момент, що визначив падіння та руйнацію режиму, який був вже не здатний зламати волю патріотів

18 лютого 2014 року, дев’ять років тому, агонізуючий режим Януковича здійснив спробу знищити Майдан, втопивши його у крові. Вже зранку проти колони протестувальників, що намагалися пройти до Верховної Ради України, силовики і залучений ними криміналітет масово застосували зброю.

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В той день злочинна влада кинула проти майданівців все, що тільки могла – бронетехніку, «Беркут», Внутрішні війська, звезених з регіонів міліціонерів і навіть курсантів навчальних закладів МВС. Задля реалізації розпочатої проти власного народу «антитерористичної операції» задіяли також особовий склад СБУ та переодягнених військових. Майдан був повністю оточений, зупинено рух в центрі столиці, заблоковано роботу метро та проїзди через мости. Янукович та його команда задіяли всі наявні в них силові ресурси, сподіваючись втопити в крові протест людей, що вимагали гідного життя та європейського майбутнього для себе та своїх дітей.

Влада була переконана в своїй перемозі. Під натиском чорних касок одна за одною падали барикади. Залишилося лише декілька укріплень навколо самого Майдану Незалежності. Я звернувся до тих, хто залишився на площі, з проханням, щоб жінки і літні люди покинули останні барикади. Але ніхто не пішов з Майдану…

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В ту ніч єдиним нашим захистом був вогонь барикад, які вже палали навколо сцени, та сила духу захисників свободи. Силовики, підпаливши Будинок профспілок, намагалися спалити живцем майданівців та наш штаб опору.

В повному оточенні тисяч силовиків, у вогні, під обстрілами та вибухами гранат, – Майдан у ту ніч вистояв та переміг.

Це був переламний момент, що визначив падіння та руйнацію режиму, який був вже не здатний зламати волю патріотів. До останнього наступу героїв Небесної сотні і перемоги Революції Гідності залишалася одна доба. Пам’ятаємо тих, хто тоді стояв у проломі та віддав життя за нашу країну!

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Продовжується повномасштабна жорстока війна з ляльководом Януковича, злобним карликом, який кинув всі свої сили, всі свої армії проти нашої України. Але чисельні орди озброєних орків ніколи не зможуть зламати тих, хто вистояв на Майдані, тих, хто в 2014 році з автоматами пішов проти танків. Дев’ять років тому ми вистояли і перемогли. Так само ми вистоїмо та переможемо і зараз!

З нами Господь, з нами України і з нами буде перемога! Пам’ятаємо і не відступаємо!