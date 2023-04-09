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Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Входження Ісуса Христа до Єрусалиму. Господь допомагає відвертим та сильним духом

glavcom.ua
З нами Бог, з нами Україна, з нами буде перемога!

Господу не цікаві оплески та рейтинги

Сьогодні день входження Ісуса Христа до Єрусалиму, який у нас в народі частіше називають Вербна неділя. 

Коли Христос в’їжджав на молодому віслюку до Єрусалиму, Його зустрічав величезний натовп. Люди сподівалися побачити дива, отримати швидке вирішення своїх важких проблем, одержати на дурняк їжу та зцілитися від набридлих хвороб. Вони несамовито раділи, кидаючи на дорогу пальмові гілки та навіть власний одяг. 

Молодий віслюк, на якому їхав Господь, мабуть, був переконаний, що це його так зустрічають, це йому так радіють, що це йому кидають одяг під копита, щоб було м’якенько ступати по дорозі.

«Осанна! Благословен Грядущий в ім’я Господнє, Цар Ізраїлів!», – кричав натовп і у віслюка виростала корона. Він пихато йшов уперед, нездатний зрозуміти свою справжню роль у всесвітній історії. Віслюк був просто тимчасово потрібен Господу, який хотів дати шанс примхливому натовпу відмовитися від власного бруду, від легкого шляху, що веде до пекла, від спроб звинувачувати всіх, окрім себе. Він хотів їм дати справжнє диво – вічну любов, віру, спасіння і безсмертя.

Ісус з сумом дивився на зустрічаючих, тому що знав, яка важка доля очікує на цю юрбу, що незабаром буде волати: «Розпни Його, розпни!». А віслюк гонорово цокотів копитами, впевнений у своїй величі і месіанському призначенні.

Господу не цікаві оплески та рейтинги, Його дратують пустопорожня балаканина, популізм, брехня та невігластво. Він завжди допомагає відвертим та сильним духом, – тим, хто здатний стати в проломі за правду, за свою країну, хто готовий пожертвувати найдорожчим. Саме тому він сьогодні з українцями і саме тому наша країна переможе!

Зі святом, дорогі брати і сестри! З нами Бог, з нами Україна, з нами буде перемога!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: свята релігія

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