Росія не зупиниться на Україні в разі вторгнення – посол у США

Оксана Маркарова: ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність

Дипломатка підкреслила, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні

Якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні. Мета РФ – атакувати європейську демократію, заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю СВС News.

За її словами, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не бажання Путіна захопити Україну, а атакувати європейську демократію.

«Причина, по якій Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, по якій він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію та у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Так що це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу», – сказала пані посол.

Вона також додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації.

«Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то звичайно на Україні вони не зупиняться», – сказала Маркарова.

Дипломатка підкреслила, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

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