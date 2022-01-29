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    Росія почала часткове відведення військ від кордону України

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    Військові РФ повертаються у місця постійної дислокації - Росія почала часткове відведення військ від кордону України
    Військові РФ повертаються у місця постійної дислокації
    фото: ТАСС

    Міноборони Росії оголосило про завершення навчань у Західному військовому окрузі

    Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Військовослужбовці направляються у пункти постійної дислокації, повідомляє пресслужба міноборони Росії.

    «Війська і авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності і повертаються у місця базування», – йдеться у повідомленні.

    За словами командувача військами Олександра Журавльова, планова перевірка бойової готовності в ЗВО завершилася.

    «У нас тривають планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО», – зазначив він.

    До пунктів постійної дислокації відводяться передові загони інженерних підрозділів і радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація, задіяна в ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування.

    За даними агенства «Інтерфакс», мова йде про перевірку бойової готовності, яка стартувала 25 січня. У ній було задіяно понад 1 тис. військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.

    Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

    Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

    Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

    Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

    До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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    Теги: Росія авіація Міноборони військові навчання навчання Україна
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    Росія почала часткове відведення військ від кордону України