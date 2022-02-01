  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
рус
    Думки вголос

    Зеленський дав чудовий подарунок Кремлю

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президенту варто думати, чи можуть його слова бути використані ворогом - Зеленський дав чудовий подарунок Кремлю
    Президенту варто думати, чи можуть його слова бути використані ворогом
    фото з відкритих джерел

    Представники агресора в ООН цитують українського президента

    Дуже соромно.

    Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.

    Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.

    Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.

    А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з… замаху на свого друга, пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.

    До речі, що там із розслідуванням?…

    І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.

    І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського, який просить Захід не нагнітати паніку.

    Васали РФ, зокрема, Габон, теж цитують… Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.

    ОАЕ також цитують Зеленського про спокій!

    Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ООН Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський дав чудовий подарунок Кремлю