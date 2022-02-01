Зеленський дав чудовий подарунок Кремлю

Президенту варто думати, чи можуть його слова бути використані ворогом

Представники агресора в ООН цитують українського президента

Дуже соромно.

Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.

Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.

Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.

А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з… замаху на свого друга, пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.

До речі, що там із розслідуванням?…

І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.

І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського, який просить Захід не нагнітати паніку.

Васали РФ, зокрема, Габон, теж цитують… Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.

ОАЕ також цитують Зеленського про спокій!

Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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