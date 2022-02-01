Чому «русскій мір» представляють настільки неталановиті люди?
Інститут Драгоманова міг би скандальній Більченко і подарунок надіслати...
Мовою оригіналу
Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которая обожала русский мир, вышла замуж в РФ. В день свадьбы они с мужем поэтом Веселовым на улице признались в любви друг другу и русскому миру.
Зашла я на стихи.ру, почитать-посмотреть поэзию ее мужа Аркадия Веселова.
И вот результат... Не могу не поделиться.
С добрым утром, дорогая,
Ненаглядная Любовь!
Вся Вселенная до края
Переполнена тобой.
ХХХ
Великий Гудвин в разных формах
Даёт Небесную Любовь.
Она бывает в виде шторма,
Который будоражит кровь.
ХХХ
Когда прикосновенья рук...
Перестают играть словами
И чувства возникают вдруг,
Как облака под небесами,
И невесомы, и легки,
И плавают, как хлопья ваты,
И не хватает той руки,
В которой чувства эти сжаты.
ХХХ
Твои черты неуловимо странны.
На первый взгляд –
бесхитростны, просты.
Но с мимолётным отблеском Нирваны
Пронзают сердце спицей Красоты.
ХХХ
Спицы красоты с отблеском Нирваны... Прикосновенья, как хлопья ваты. До интимной лирики не дошла), побоялась «шторма, который будоражит кровь». Как говорил старик Бродский, поэзия – высшая форма существования языка.
Сильно неЕсенин.)))) Почему этот самый русский мир сейчас представляют настолько неталантливые люди? А институт Драгоманова мог бы Бильченко подарок послать, что они легко отделались. Хрустальную люстру в стиле советского арта. Ну или прелестных слоников...
Джерело: блог Лани Самохвалової