Чому «русскій мір» представляють настільки неталановиті люди?

Інститут Драгоманова міг би скандальній Більченко і подарунок надіслати...

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Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которая обожала русский мир, вышла замуж в РФ. В день свадьбы они с мужем поэтом Веселовым на улице признались в любви друг другу и русскому миру.

Зашла я на стихи.ру, почитать-посмотреть поэзию ее мужа Аркадия Веселова.

И вот результат... Не могу не поделиться.

С добрым утром, дорогая,

Ненаглядная Любовь!

Вся Вселенная до края

Переполнена тобой.

ХХХ

Великий Гудвин в разных формах

Даёт Небесную Любовь.

Она бывает в виде шторма,

Который будоражит кровь.

ХХХ

Когда прикосновенья рук...

Перестают играть словами

И чувства возникают вдруг,

Как облака под небесами,

И невесомы, и легки,

И плавают, как хлопья ваты,

И не хватает той руки,

В которой чувства эти сжаты.

ХХХ

Твои черты неуловимо странны.

На первый взгляд –

бесхитростны, просты.

Но с мимолётным отблеском Нирваны

Пронзают сердце спицей Красоты.

ХХХ

Спицы красоты с отблеском Нирваны... Прикосновенья, как хлопья ваты. До интимной лирики не дошла), побоялась «шторма, который будоражит кровь». Как говорил старик Бродский, поэзия – высшая форма существования языка.

Сильно неЕсенин.)))) Почему этот самый русский мир сейчас представляют настолько неталантливые люди? А институт Драгоманова мог бы Бильченко подарок послать, что они легко отделались. Хрустальную люстру в стиле советского арта. Ну или прелестных слоников...

Джерело: блог Лани Самохвалової

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