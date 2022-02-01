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    Думки вголос

    Чому «русскій мір» представляють настільки неталановиті люди?

    Більченко та її чоловік поет Веселов - Чому «русскій мір» представляють настільки неталановиті люди?
    Більченко та її чоловік поет Веселов

    Інститут Драгоманова міг би скандальній Більченко і подарунок надіслати...

    Мовою оригіналу

    Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которая обожала русский мир, вышла замуж в РФ. В день свадьбы они с мужем поэтом Веселовым на улице признались в любви друг другу и русскому миру.

    Зашла я на стихи.ру, почитать-посмотреть поэзию ее мужа Аркадия Веселова.

    И вот результат... Не могу не поделиться.

    С добрым утром, дорогая,

    Ненаглядная Любовь!

    Вся Вселенная до края

    Переполнена тобой.

    ХХХ

    Великий Гудвин в разных формах

    Даёт Небесную Любовь.

    Она бывает в виде шторма,

    Который будоражит кровь.

    ХХХ

    Когда прикосновенья рук...

    Перестают играть словами

    И чувства возникают вдруг,

    Как облака под небесами,

    И невесомы, и легки,

    И плавают, как хлопья ваты,

    И не хватает той руки,

    В которой чувства эти сжаты.

    ХХХ

    Твои черты неуловимо странны.

    На первый взгляд –

    бесхитростны, просты.

    Но с мимолётным отблеском Нирваны

    Пронзают сердце спицей Красоты.

    ХХХ

    Спицы красоты с отблеском Нирваны... Прикосновенья, как хлопья ваты. До интимной лирики не дошла), побоялась «шторма, который будоражит кровь». Как говорил старик Бродский, поэзия – высшая форма существования языка.

    Сильно неЕсенин.)))) Почему этот самый русский мир сейчас представляют настолько неталантливые люди? А институт Драгоманова мог бы Бильченко подарок послать, что они легко отделались. Хрустальную люстру в стиле советского арта. Ну или прелестных слоников...

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія література
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    Чому «русскій мір» представляють настільки неталановиті люди?